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"في العلن" يستضيف عددًا من المسؤولين على "السعودية الأولى"

يقدمه "خالد السليمان".. وبدأت باكورة حلقاته الاثنين

عبدالله النحيط: بثَّت قناة السعودية الأولى أولى حلقات البرنامج الحواري "في العلن"، الذي يقدمه الكاتب خالد السليمان، واستضاف فيها رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي؛ للحديث عن اللقاحات، وأسعار الأدوية، وسلامة الأغذية، وبرامج الرقابة التي تقوم بها الهيئة.

وشدَّد "الجضعي" على الدعم الذي تتلقاه الهيئة لتحسين جودة المنتجات الغذائية والدوائية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك، وتقديم الخدمات كافة التي تضمن سلامة الصحة العامة من التلوث في الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل وغيرها.

يُذكر أن قناة السعودية الأولى التي ظهرت بحلتها الجديدة عبر قائمة من البرامج الجديدة في شتى المجالات اختارت أن تبثَّ برنامجها الحواري "في العلن" مساء يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"في العلن" يستضيف عددًا من المسؤولين على "السعودية الأولى"
سبق

عبدالله النحيط: بثَّت قناة السعودية الأولى أولى حلقات البرنامج الحواري "في العلن"، الذي يقدمه الكاتب خالد السليمان، واستضاف فيها رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي؛ للحديث عن اللقاحات، وأسعار الأدوية، وسلامة الأغذية، وبرامج الرقابة التي تقوم بها الهيئة.

وشدَّد "الجضعي" على الدعم الذي تتلقاه الهيئة لتحسين جودة المنتجات الغذائية والدوائية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك، وتقديم الخدمات كافة التي تضمن سلامة الصحة العامة من التلوث في الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل وغيرها.

يُذكر أن قناة السعودية الأولى التي ظهرت بحلتها الجديدة عبر قائمة من البرامج الجديدة في شتى المجالات اختارت أن تبثَّ برنامجها الحواري "في العلن" مساء يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
08:39 PM

"في العلن" يستضيف عددًا من المسؤولين على "السعودية الأولى"

يقدمه "خالد السليمان".. وبدأت باكورة حلقاته الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالله النحيط: بثَّت قناة السعودية الأولى أولى حلقات البرنامج الحواري "في العلن"، الذي يقدمه الكاتب خالد السليمان، واستضاف فيها رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي؛ للحديث عن اللقاحات، وأسعار الأدوية، وسلامة الأغذية، وبرامج الرقابة التي تقوم بها الهيئة.

وشدَّد "الجضعي" على الدعم الذي تتلقاه الهيئة لتحسين جودة المنتجات الغذائية والدوائية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك، وتقديم الخدمات كافة التي تضمن سلامة الصحة العامة من التلوث في الأغذية والأدوية ومنتجات التجميل وغيرها.

يُذكر أن قناة السعودية الأولى التي ظهرت بحلتها الجديدة عبر قائمة من البرامج الجديدة في شتى المجالات اختارت أن تبثَّ برنامجها الحواري "في العلن" مساء يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

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