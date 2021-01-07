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"المسند" يرسم خارطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة: هنا تتمركز

تقرير الأرصاد: الأمطار مسبوقة برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية

توقع مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن تتشكل اليوم السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من حائل والقصيم وسدير والوشم شمالي وغربي العاصمة الرياض.

ولفت المسند في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إلى أن أجزاء من مكة ومرتفعات عسير والباحة ستشهد نفس الحالة خلال اليوم الخميس.


وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض و تبوك ،المدينة المنورة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يرسم خارطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة: هنا تتمركز
سبق

توقع مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن تتشكل اليوم السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من حائل والقصيم وسدير والوشم شمالي وغربي العاصمة الرياض.

ولفت المسند في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إلى أن أجزاء من مكة ومرتفعات عسير والباحة ستشهد نفس الحالة خلال اليوم الخميس.


وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض و تبوك ،المدينة المنورة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
10:38 AM

"المسند" يرسم خارطة هطولات الـ 24 ساعة المقبلة: هنا تتمركز

تقرير الأرصاد: الأمطار مسبوقة برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن تتشكل اليوم السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من حائل والقصيم وسدير والوشم شمالي وغربي العاصمة الرياض.

ولفت المسند في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إلى أن أجزاء من مكة ومرتفعات عسير والباحة ستشهد نفس الحالة خلال اليوم الخميس.


وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض و تبوك ،المدينة المنورة.

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