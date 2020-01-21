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رسمياً.. نادي شيفيليد يونايتد الإنجليزي ملكاً لعبدالله بن مساعد

استئناف "ماكيب " باطل وانتهاء القضية

تلقى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي والذي تعود ملكيته إلى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز قراراً من محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز يفيد رفضها الاستئناف المقدم من مالك النادي السابق كيڤين ماكيب، وذلك على خلفية قرار المحكمة البريطانية في سبتمبر الماضي بشأن بيع كامل أسهم النادي للأمير عبدالله بن مساعد.

وقضى الحكم بأن يبيع كيفين ماكيب أسهمه للأمير عبدالله بن مساعد، حيث اعتبرت المحكمة أن الاستئناف الذي تقدم به ماكيب لم يكن كافيًا، لتنتهي هذه القضية التي استمرت سنتين من التقاضي حول ملكية النادي الإنجليزي.

من جانبه، عبّر الأمير عبدالله بن مساعد عن سعادته بانتهاء كل الشكوك حول ملكيته للنادي، وهو ما سيساهم في التركيز بدرجة أكبر على ما تبقى من هذا الموسم للفريق بعد الصعود الموسم الماضي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار " بن مساعد" إلى التوصل لاتفاق مع المالك السابق حول نقل ملكية عقار الملعب التاريخي "برامول لين" وباقي المرافق إلى الشركة الخاصة بهم، متوقعاً أن يكتمل نقل الملكية خلال الأشهر القادمة.

ويحتل النادي حالياً المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق نقطة عن المركز الخامس، وذلك مع تبقي 15 جولة من ختام الدوري، فيما حدد النادي هدفه الرئيسي هذا الموسم بالبقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. نادي شيفيليد يونايتد الإنجليزي ملكاً لعبدالله بن مساعد
سبق

تلقى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي والذي تعود ملكيته إلى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز قراراً من محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز يفيد رفضها الاستئناف المقدم من مالك النادي السابق كيڤين ماكيب، وذلك على خلفية قرار المحكمة البريطانية في سبتمبر الماضي بشأن بيع كامل أسهم النادي للأمير عبدالله بن مساعد.

وقضى الحكم بأن يبيع كيفين ماكيب أسهمه للأمير عبدالله بن مساعد، حيث اعتبرت المحكمة أن الاستئناف الذي تقدم به ماكيب لم يكن كافيًا، لتنتهي هذه القضية التي استمرت سنتين من التقاضي حول ملكية النادي الإنجليزي.

من جانبه، عبّر الأمير عبدالله بن مساعد عن سعادته بانتهاء كل الشكوك حول ملكيته للنادي، وهو ما سيساهم في التركيز بدرجة أكبر على ما تبقى من هذا الموسم للفريق بعد الصعود الموسم الماضي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار " بن مساعد" إلى التوصل لاتفاق مع المالك السابق حول نقل ملكية عقار الملعب التاريخي "برامول لين" وباقي المرافق إلى الشركة الخاصة بهم، متوقعاً أن يكتمل نقل الملكية خلال الأشهر القادمة.

ويحتل النادي حالياً المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق نقطة عن المركز الخامس، وذلك مع تبقي 15 جولة من ختام الدوري، فيما حدد النادي هدفه الرئيسي هذا الموسم بالبقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:21 PM

رسمياً.. نادي شيفيليد يونايتد الإنجليزي ملكاً لعبدالله بن مساعد

استئناف "ماكيب " باطل وانتهاء القضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي والذي تعود ملكيته إلى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز قراراً من محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز يفيد رفضها الاستئناف المقدم من مالك النادي السابق كيڤين ماكيب، وذلك على خلفية قرار المحكمة البريطانية في سبتمبر الماضي بشأن بيع كامل أسهم النادي للأمير عبدالله بن مساعد.

وقضى الحكم بأن يبيع كيفين ماكيب أسهمه للأمير عبدالله بن مساعد، حيث اعتبرت المحكمة أن الاستئناف الذي تقدم به ماكيب لم يكن كافيًا، لتنتهي هذه القضية التي استمرت سنتين من التقاضي حول ملكية النادي الإنجليزي.

من جانبه، عبّر الأمير عبدالله بن مساعد عن سعادته بانتهاء كل الشكوك حول ملكيته للنادي، وهو ما سيساهم في التركيز بدرجة أكبر على ما تبقى من هذا الموسم للفريق بعد الصعود الموسم الماضي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار " بن مساعد" إلى التوصل لاتفاق مع المالك السابق حول نقل ملكية عقار الملعب التاريخي "برامول لين" وباقي المرافق إلى الشركة الخاصة بهم، متوقعاً أن يكتمل نقل الملكية خلال الأشهر القادمة.

ويحتل النادي حالياً المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق نقطة عن المركز الخامس، وذلك مع تبقي 15 جولة من ختام الدوري، فيما حدد النادي هدفه الرئيسي هذا الموسم بالبقاء ضمن أندية الدوري الممتاز.

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