"الأرصاد": أمطار رعدية على حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 8 مساءً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-30
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:26 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 8 مساءً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة مساءً.