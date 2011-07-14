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الأهلي يتعاقد مع البوسني الفيس ساريتش لمدة ثلاث سنوات

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" في تغريدة قال فيها: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي..

وتابع: من المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب ساريتش "28 سنة" في مركز خط الوسط، وكان قد انتقل للعب في صفوف سوون سامسونج في صيف 2018 قادماً من ساراييفو وله تجارب عدة مع الأندية الكرواتية، مثل لوتشكو ونادي إنتر زابريشيتش.


يشار أن اللاعب البوسني خاض مع فريقه سوون سامسونج 14 مباراة خلال الموسم المنصرم حيثُ سجل هدفين وله 7 تمريرات حاسمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتعاقد مع البوسني الفيس ساريتش لمدة ثلاث سنوات
سبق

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" في تغريدة قال فيها: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي..

وتابع: من المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب ساريتش "28 سنة" في مركز خط الوسط، وكان قد انتقل للعب في صفوف سوون سامسونج في صيف 2018 قادماً من ساراييفو وله تجارب عدة مع الأندية الكرواتية، مثل لوتشكو ونادي إنتر زابريشيتش.


يشار أن اللاعب البوسني خاض مع فريقه سوون سامسونج 14 مباراة خلال الموسم المنصرم حيثُ سجل هدفين وله 7 تمريرات حاسمة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
06:56 PM

الأهلي يتعاقد مع البوسني الفيس ساريتش لمدة ثلاث سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" في تغريدة قال فيها: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي..

وتابع: من المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل.

ويلعب ساريتش "28 سنة" في مركز خط الوسط، وكان قد انتقل للعب في صفوف سوون سامسونج في صيف 2018 قادماً من ساراييفو وله تجارب عدة مع الأندية الكرواتية، مثل لوتشكو ونادي إنتر زابريشيتش.


يشار أن اللاعب البوسني خاض مع فريقه سوون سامسونج 14 مباراة خلال الموسم المنصرم حيثُ سجل هدفين وله 7 تمريرات حاسمة.

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