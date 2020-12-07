النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحقيل" يوجّه "السعودية للمهندسين" بإعداد اختبارات مهنية للأجانب

بعد إشراف وإسناد مهمة إعدادها وتطويرها إلى الهيئة

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، وذلك بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية إلى الهيئة، نظراً لاختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.

ويأتي هذا في إطار إثبات الكفاءات الهندسية من خلال هذه الاختبارات المهنية المختلفة لرفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة بالقطاعات الهندسية.

وتنطلق تلك الخطوة من رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية للتميز في تقديم الخدمات البلدية وتحقيق الاستدامة الحضرية في جميع مناطق المملكة، من أجل الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقق سعادة الساكن.

وتعمل الوزارة بشكل دؤوب لتحقيق تطلعاتها وأهدافها من التحسين المستمر للمرافق العامة والبنى التحتية ذات الجودة العالية ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل المشاريع والبرامج، بما يصب في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تؤمن الوزارة بأن الكادر البشري هو العامل الأهم لدفع عجلة التنمية وأحد عناصر الإنتاجية، مشددة على أن وجود رأس مال بشري قوي قادر على خلق القيمة من خلال القدرات والمهارات المكتسبة يعدُّ عاملاً مهماً للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضًا إلى رفع جودة الكفاءات العاملة بها وتحسين مخرجات ومشاركة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، من خلال إثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل وإمكانية تنمية قدراتها التنافسية وتوظيفها بالشكل الأمثل والاستفادة من خبراتها بالمستويات المطلوبة.

وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحقيل" يوجّه "السعودية للمهندسين" بإعداد اختبارات مهنية للأجانب
سبق

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، وذلك بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية إلى الهيئة، نظراً لاختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.

ويأتي هذا في إطار إثبات الكفاءات الهندسية من خلال هذه الاختبارات المهنية المختلفة لرفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة بالقطاعات الهندسية.

وتنطلق تلك الخطوة من رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية للتميز في تقديم الخدمات البلدية وتحقيق الاستدامة الحضرية في جميع مناطق المملكة، من أجل الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقق سعادة الساكن.

وتعمل الوزارة بشكل دؤوب لتحقيق تطلعاتها وأهدافها من التحسين المستمر للمرافق العامة والبنى التحتية ذات الجودة العالية ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل المشاريع والبرامج، بما يصب في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تؤمن الوزارة بأن الكادر البشري هو العامل الأهم لدفع عجلة التنمية وأحد عناصر الإنتاجية، مشددة على أن وجود رأس مال بشري قوي قادر على خلق القيمة من خلال القدرات والمهارات المكتسبة يعدُّ عاملاً مهماً للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضًا إلى رفع جودة الكفاءات العاملة بها وتحسين مخرجات ومشاركة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، من خلال إثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل وإمكانية تنمية قدراتها التنافسية وتوظيفها بالشكل الأمثل والاستفادة من خبراتها بالمستويات المطلوبة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
06:39 PM

"الحقيل" يوجّه "السعودية للمهندسين" بإعداد اختبارات مهنية للأجانب

بعد إشراف وإسناد مهمة إعدادها وتطويرها إلى الهيئة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,957

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، وذلك بعدما تم إسناد مهمة إعداد وتطوير الاختبارات المهنية للعاملين في المهن الهندسية إلى الهيئة، نظراً لاختصاصها في توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية.

ويأتي هذا في إطار إثبات الكفاءات الهندسية من خلال هذه الاختبارات المهنية المختلفة لرفع جودة وكفاءة مشاركة القوى العاملة بالقطاعات الهندسية.

وتنطلق تلك الخطوة من رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية للتميز في تقديم الخدمات البلدية وتحقيق الاستدامة الحضرية في جميع مناطق المملكة، من أجل الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقق سعادة الساكن.

وتعمل الوزارة بشكل دؤوب لتحقيق تطلعاتها وأهدافها من التحسين المستمر للمرافق العامة والبنى التحتية ذات الجودة العالية ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل المشاريع والبرامج، بما يصب في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما تؤمن الوزارة بأن الكادر البشري هو العامل الأهم لدفع عجلة التنمية وأحد عناصر الإنتاجية، مشددة على أن وجود رأس مال بشري قوي قادر على خلق القيمة من خلال القدرات والمهارات المكتسبة يعدُّ عاملاً مهماً للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضًا إلى رفع جودة الكفاءات العاملة بها وتحسين مخرجات ومشاركة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، من خلال إثبات الكفاءات الهندسية والفنية داخل سوق العمل وإمكانية تنمية قدراتها التنافسية وتوظيفها بالشكل الأمثل والاستفادة من خبراتها بالمستويات المطلوبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,404
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,850

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة