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الشرطة الأمريكية تبحث عن 4 قرود مخصصة لأبحاث "كورونا" بعد هروبها

شاحنة تقل 100 منها تعرضت لحادث مروري

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (السبت)، أنها أطلقت عملية بحث عن 4 قرود من فصيلة "المكاك"، ‏المخصصة لأبحاث متعلقة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.‏

وأوضحت الشرطة، أن القرود التي تتميز بذيل طويل، هربت بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مروري.

وأضافت أن المقطورة التي كانت تقل القرود إلى مختبر في فلوريدا اصطدمت بشاحنة قلابة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الشرطة عثرت على اثنين من القرود، لكنها ما زالت تحاول القبض عليهما.

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الشرطة الأمريكية تبحث عن 4 قرود مخصصة لأبحاث "كورونا" بعد هروبها
سبق

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (السبت)، أنها أطلقت عملية بحث عن 4 قرود من فصيلة "المكاك"، ‏المخصصة لأبحاث متعلقة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.‏

وأوضحت الشرطة، أن القرود التي تتميز بذيل طويل، هربت بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مروري.

وأضافت أن المقطورة التي كانت تقل القرود إلى مختبر في فلوريدا اصطدمت بشاحنة قلابة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الشرطة عثرت على اثنين من القرود، لكنها ما زالت تحاول القبض عليهما.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
07:12 PM

الشرطة الأمريكية تبحث عن 4 قرود مخصصة لأبحاث "كورونا" بعد هروبها

شاحنة تقل 100 منها تعرضت لحادث مروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم (السبت)، أنها أطلقت عملية بحث عن 4 قرود من فصيلة "المكاك"، ‏المخصصة لأبحاث متعلقة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.‏

وأوضحت الشرطة، أن القرود التي تتميز بذيل طويل، هربت بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مروري.

وأضافت أن المقطورة التي كانت تقل القرود إلى مختبر في فلوريدا اصطدمت بشاحنة قلابة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الشرطة عثرت على اثنين من القرود، لكنها ما زالت تحاول القبض عليهما.

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