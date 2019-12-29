في أول يوم دوام من الطائف.. "بدر بن سلطان" يطلع على المشروعات الجامعية

اطلع على ما وصلت إليه الأعمال في المدينة الجديدة في "سيسد" والفروع التابعة لها

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف، اليوم الأحد، مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى شرح عن مشروعات جامعة الطائف، ومن بينها آخر ما وصلت إليه الأعمال القائمة في مشروع المدينة الجامعية الجديدة في "سيسد"، وغيرها من المشروعات في الحرم الجامعي بالحوية، والكليات الجامعية في الفروع.

واطلع الأمير بدر على المبادرات والأعمال التطوعية التي قدمتها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي، ومنها إطلاق بوابة العمل التطوعي، وتأسيس العديد من الفرق التطوعية المتخصصة، وذلك ضمن أعمالها للإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030؛ لزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، كما اطّلع على أعمال أكاديمية الشعر العربي.