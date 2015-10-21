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كلية الاقتصاد بجامعة المؤسس تستضيف للمؤتمر العلمي لدراسة الأبحاث والاقتصاد

16 جلسة بمشاركة 14 جامعة سعودية بجانب جامعات عربية وعالمية

تعقد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الاثنين المقبل، المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث ودراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

ويشهد المؤتمر في نسخته الحالية مشاركة 14 جامعة سعودية، بالإضافة لمشاركة عدد من الجامعات الخارجية في كل من: البحرين، والأردن، ومصر، واليمن، والسودان، وتونس، والجزائر، وماليزيا، وفرنسا. حيث يتم تقسم المؤتمر لأربع جلسات ليكون مجموعها 16 جلسة يتم الربط فيها بالدائرة التلفزيونية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الخامس ليؤكد السعي المستمر لجامعة المؤسس من خلال كلية الاقتصاد والإدارة أقدم كلياتها في تحقيق رؤيتها في تحقيق التميز المؤسسي في بناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تطوير العملية التعليمية والممارسات التطبيقية المختصة، ويتزامن ذلك مع الحراك العلمي الداخلي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات سعيا لتحقيق رؤية 2030.

وللمؤتمر في نسخه السابقة العديد من النجاحات من خلال تميز وتنوع المشاركات لعدد من الجامعات المحلية والإقليمية والدولية. حيث شملت المشاركات جامعات حكومية وأهلية وعدد من الجهات التعليمية الأخرى، حيث قبل المؤتمر عددا من الأوراق العلمية لعدد من الدول المختلفة مثل: ( المملكة المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والهند، وباكستان، وعمان، والبحرين، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، والعراق، واليمن، والسودان).

ويقام على هامش المؤتمر حفلا خاصا بالتميز البحثي حيث تكرم الكلية عدد 20 باحث لمساهمتهم البحثية المتميزة خلال عام 2020.

يُذكر أن المشاركات تخضع للتدقيق من قبل لجنة علمية متخصصة؛ لتتماشى مع موضوعات المؤتمر، ولتسهم في دفع عجلة البحث العلمي في المنطقة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلية الاقتصاد بجامعة المؤسس تستضيف للمؤتمر العلمي لدراسة الأبحاث والاقتصاد
سبق

تعقد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الاثنين المقبل، المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث ودراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

ويشهد المؤتمر في نسخته الحالية مشاركة 14 جامعة سعودية، بالإضافة لمشاركة عدد من الجامعات الخارجية في كل من: البحرين، والأردن، ومصر، واليمن، والسودان، وتونس، والجزائر، وماليزيا، وفرنسا. حيث يتم تقسم المؤتمر لأربع جلسات ليكون مجموعها 16 جلسة يتم الربط فيها بالدائرة التلفزيونية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الخامس ليؤكد السعي المستمر لجامعة المؤسس من خلال كلية الاقتصاد والإدارة أقدم كلياتها في تحقيق رؤيتها في تحقيق التميز المؤسسي في بناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تطوير العملية التعليمية والممارسات التطبيقية المختصة، ويتزامن ذلك مع الحراك العلمي الداخلي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات سعيا لتحقيق رؤية 2030.

وللمؤتمر في نسخه السابقة العديد من النجاحات من خلال تميز وتنوع المشاركات لعدد من الجامعات المحلية والإقليمية والدولية. حيث شملت المشاركات جامعات حكومية وأهلية وعدد من الجهات التعليمية الأخرى، حيث قبل المؤتمر عددا من الأوراق العلمية لعدد من الدول المختلفة مثل: ( المملكة المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والهند، وباكستان، وعمان، والبحرين، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، والعراق، واليمن، والسودان).

ويقام على هامش المؤتمر حفلا خاصا بالتميز البحثي حيث تكرم الكلية عدد 20 باحث لمساهمتهم البحثية المتميزة خلال عام 2020.

يُذكر أن المشاركات تخضع للتدقيق من قبل لجنة علمية متخصصة؛ لتتماشى مع موضوعات المؤتمر، ولتسهم في دفع عجلة البحث العلمي في المنطقة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
12:57 PM

كلية الاقتصاد بجامعة المؤسس تستضيف للمؤتمر العلمي لدراسة الأبحاث والاقتصاد

16 جلسة بمشاركة 14 جامعة سعودية بجانب جامعات عربية وعالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعقد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الاثنين المقبل، المؤتمر العلمي الخامس لدراسة الأبحاث ودراسات الاقتصاد والعلوم الإدارية، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

ويشهد المؤتمر في نسخته الحالية مشاركة 14 جامعة سعودية، بالإضافة لمشاركة عدد من الجامعات الخارجية في كل من: البحرين، والأردن، ومصر، واليمن، والسودان، وتونس، والجزائر، وماليزيا، وفرنسا. حيث يتم تقسم المؤتمر لأربع جلسات ليكون مجموعها 16 جلسة يتم الربط فيها بالدائرة التلفزيونية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الخامس ليؤكد السعي المستمر لجامعة المؤسس من خلال كلية الاقتصاد والإدارة أقدم كلياتها في تحقيق رؤيتها في تحقيق التميز المؤسسي في بناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تطوير العملية التعليمية والممارسات التطبيقية المختصة، ويتزامن ذلك مع الحراك العلمي الداخلي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات سعيا لتحقيق رؤية 2030.

وللمؤتمر في نسخه السابقة العديد من النجاحات من خلال تميز وتنوع المشاركات لعدد من الجامعات المحلية والإقليمية والدولية. حيث شملت المشاركات جامعات حكومية وأهلية وعدد من الجهات التعليمية الأخرى، حيث قبل المؤتمر عددا من الأوراق العلمية لعدد من الدول المختلفة مثل: ( المملكة المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والهند، وباكستان، وعمان، والبحرين، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، والعراق، واليمن، والسودان).

ويقام على هامش المؤتمر حفلا خاصا بالتميز البحثي حيث تكرم الكلية عدد 20 باحث لمساهمتهم البحثية المتميزة خلال عام 2020.

يُذكر أن المشاركات تخضع للتدقيق من قبل لجنة علمية متخصصة؛ لتتماشى مع موضوعات المؤتمر، ولتسهم في دفع عجلة البحث العلمي في المنطقة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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