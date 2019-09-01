النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوحدة يقطع الطريق على الأندية ويجدد عقد "عبده" حتى 2022

أعلن نادي الوحدة رسميًا تمديد عقد مهاجم الفريق الكروي لاعب المواليد أحمد عبده حتى 2022 دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أحمد عبده نجم الفريق الوحداوي حتى 2022".

وبذلك يقطع الوحدة الطريق على أندية الشباب والهلال والأهلي التي أبدت رغبتها بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

يُشار إلى أن اللاعب انضم للوحدة الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين خاض خلالهما 25 مباراة رفقة الفريق بالموسم الماضي في بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك سجل خلالهم 7 أهداف فيما صنع هدفًا وحيدًا.

يُذكر أن أحمد عبده مثل عدة أندية قبل انضمامه للوحدة؛ حيث لعب مع الفيحاء، والرياض، وهجر، والطائي، والعدالة، التي برز معها بشكل لافت، وأخيرًا الوحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الوحدة يقطع الطريق على الأندية ويجدد عقد "عبده" حتى 2022
سبق

أعلن نادي الوحدة رسميًا تمديد عقد مهاجم الفريق الكروي لاعب المواليد أحمد عبده حتى 2022 دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أحمد عبده نجم الفريق الوحداوي حتى 2022".

وبذلك يقطع الوحدة الطريق على أندية الشباب والهلال والأهلي التي أبدت رغبتها بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

يُشار إلى أن اللاعب انضم للوحدة الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين خاض خلالهما 25 مباراة رفقة الفريق بالموسم الماضي في بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك سجل خلالهم 7 أهداف فيما صنع هدفًا وحيدًا.

يُذكر أن أحمد عبده مثل عدة أندية قبل انضمامه للوحدة؛ حيث لعب مع الفيحاء، والرياض، وهجر، والطائي، والعدالة، التي برز معها بشكل لافت، وأخيرًا الوحدة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
01:16 AM

الوحدة يقطع الطريق على الأندية ويجدد عقد "عبده" حتى 2022

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
184

أعلن نادي الوحدة رسميًا تمديد عقد مهاجم الفريق الكروي لاعب المواليد أحمد عبده حتى 2022 دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أحمد عبده نجم الفريق الوحداوي حتى 2022".

وبذلك يقطع الوحدة الطريق على أندية الشباب والهلال والأهلي التي أبدت رغبتها بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

يُشار إلى أن اللاعب انضم للوحدة الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين خاض خلالهما 25 مباراة رفقة الفريق بالموسم الماضي في بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك سجل خلالهم 7 أهداف فيما صنع هدفًا وحيدًا.

يُذكر أن أحمد عبده مثل عدة أندية قبل انضمامه للوحدة؛ حيث لعب مع الفيحاء، والرياض، وهجر، والطائي، والعدالة، التي برز معها بشكل لافت، وأخيرًا الوحدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,674
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,287
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,229
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,569

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة