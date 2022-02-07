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لليوم الخامس تواليًا.. إصابات "كورونا" بمكة دون الـ 100 ولا وفيّات

الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض اليوم وصلت إلى 137 متعافيًا

لا تزال مكة المكرمة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت على مدى خمسة أيام متتالية إلى ما دون الـ 100، كما لم تسجّل أي وفاة خلال تلك الفترة.

وتراجع عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بمكة من ثلاثة آلاف حالة، خلال الأسابيع الماضية، إلى أن وصلت اليوم 1,802 حالة نشطة.

وشهدت مكة، اليوم، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 137 حالة تماثلت للشفاء.

الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض اليوم وصلت إلى 137 متعافيًا

لليوم الخامس تواليًا.. إصابات "كورونا" بمكة دون الـ 100 ولا وفيّات

عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة: لا تزال مكة المكرمة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت على مدى خمسة أيام متتالية إلى ما دون الـ 100، كما لم تسجّل أي وفاة خلال تلك الفترة.

وتراجع عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بمكة من ثلاثة آلاف حالة، خلال الأسابيع الماضية، إلى أن وصلت اليوم 1,802 حالة نشطة.

وشهدت مكة، اليوم، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 137 حالة تماثلت للشفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الخامس تواليًا.. إصابات "كورونا" بمكة دون الـ 100 ولا وفيّات
سبق

لا تزال مكة المكرمة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت على مدى خمسة أيام متتالية إلى ما دون الـ 100، كما لم تسجّل أي وفاة خلال تلك الفترة.

وتراجع عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بمكة من ثلاثة آلاف حالة، خلال الأسابيع الماضية، إلى أن وصلت اليوم 1,802 حالة نشطة.

وشهدت مكة، اليوم، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 137 حالة تماثلت للشفاء.

الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض اليوم وصلت إلى 137 متعافيًا

لليوم الخامس تواليًا.. إصابات "كورونا" بمكة دون الـ 100 ولا وفيّات

عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة: لا تزال مكة المكرمة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت على مدى خمسة أيام متتالية إلى ما دون الـ 100، كما لم تسجّل أي وفاة خلال تلك الفترة.

وتراجع عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بمكة من ثلاثة آلاف حالة، خلال الأسابيع الماضية، إلى أن وصلت اليوم 1,802 حالة نشطة.

وشهدت مكة، اليوم، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 137 حالة تماثلت للشفاء.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:09 PM

لليوم الخامس تواليًا.. إصابات "كورونا" بمكة دون الـ 100 ولا وفيّات

الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض اليوم وصلت إلى 137 متعافيًا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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لا تزال مكة المكرمة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت على مدى خمسة أيام متتالية إلى ما دون الـ 100، كما لم تسجّل أي وفاة خلال تلك الفترة.

وتراجع عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بمكة من ثلاثة آلاف حالة، خلال الأسابيع الماضية، إلى أن وصلت اليوم 1,802 حالة نشطة.

وشهدت مكة، اليوم، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 137 حالة تماثلت للشفاء.

الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض اليوم وصلت إلى 137 متعافيًا

لليوم الخامس تواليًا.. إصابات "كورونا" بمكة دون الـ 100 ولا وفيّات

عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة: لا تزال مكة المكرمة تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت على مدى خمسة أيام متتالية إلى ما دون الـ 100، كما لم تسجّل أي وفاة خلال تلك الفترة.

وتراجع عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بمكة من ثلاثة آلاف حالة، خلال الأسابيع الماضية، إلى أن وصلت اليوم 1,802 حالة نشطة.

وشهدت مكة، اليوم، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 137 حالة تماثلت للشفاء.

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