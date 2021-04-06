اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.
وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.
وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.
وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.
وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".