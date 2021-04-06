النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين"

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
10:51 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:31 AM

اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,420

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودیة وحمایة البیئة

السعودیة وحمایة البیئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة