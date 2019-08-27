اختتمت اليوم منافسات بطولة النخبة لرماية أسلحة ضغط الهواء بندقية ومسدس لمسافة 10م، التي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجاري على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض. جاءت نتائج منافسات البندقية لفئة المبتدئين على النحو التالي: ‏الأول/ إبراهيم شبيب المطيري من أمن المنشآت ‏الثاني/ عائض محمد القحطاني من الدفاع المدني ‏الثالث/ بندر حمدان الحمدان من الدفاع المدني وفي منافسات البندقية ضغط الهواء لفئة الممتاز جاءت النتائج على النحو التالي: ‏الأول/ مسفر عبود العماري من القوات الجوية ‏الثاني/ فيصل عبدالله السعد من القوات البحرية ‏الثالث/ عبدالرحمن سعد الجحيدلي من القوات الجوية في منافسات البندقية للمبتدئين (فرق) كانت النتائج: ‏الأول/ أمن المنشآت ‏الثاني/ الجوازات ‏الثالث/ الدفاع المدني ‏وجاءت نتائج المسدس لفئة المبتدئين: ‏الأول/ ممدوح الحربي -الجوازات ‏الثاني/ بدر القحطاني -الدفاع المدني ‏الثالث/ متعب السلمي -أمن المنشآت ‏كما جاءت نتائج المسدس لفئة الدرجة الأولى: ‏الأول/ سالم المطيري -حرس الحدود ‏الثاني/ محمد الصقيهي -كلية الملك فهد ‏الثالث/فهد الشلالي -كلية الملك فهد ‏وفي منافسات المسدس لفئة الممتاز جاءت النتائج: ‏الأول/ عطالله نداء العنزي -حرس الحدود ‏الثاني/ سفر محمد الدوسري -القوات البرية ‏الثالث / محمد فهد الهلالي -الحرس الملكي وجرى تكريم الحكام المشاركين في إدارة المنافسات برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري وهم : محمد العنزي، حامد القحطاني، خالد الشيباني، عبدالله السويد، عايض المالكي، خالد السريع، فهد المواش. وهنأ الأمير سعود بن خالد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للرماية في ختام البطولة الحاصلين على المراكز الأولى والميداليات في البطولة، متمنياً حظاً أوفر لبقية زملائهم الرماة في البطولات القادمة، مقدماً شكره للجهات العسكرية المشاركة والحكام على جهودهم في إنجاح البطولة.

أقيمت البطولة على ميادين الرماية.. تتويج الفائزين في بطولة النخبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-26 اختتمت اليوم منافسات بطولة النخبة لرماية أسلحة ضغط الهواء بندقية ومسدس لمسافة 10م، التي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجاري على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.



جاءت نتائج منافسات البندقية لفئة المبتدئين على النحو التالي:

‏الأول/ إبراهيم شبيب المطيري من أمن المنشآت

‏الثاني/ عائض محمد القحطاني من الدفاع المدني

‏الثالث/ بندر حمدان الحمدان من الدفاع المدني



وفي منافسات البندقية ضغط الهواء لفئة الممتاز جاءت النتائج على النحو التالي:

‏الأول/ مسفر عبود العماري من القوات الجوية

‏الثاني/ فيصل عبدالله السعد من القوات البحرية

‏الثالث/ عبدالرحمن سعد الجحيدلي من القوات الجوية



في منافسات البندقية للمبتدئين (فرق) كانت النتائج:

‏الأول/ أمن المنشآت

‏الثاني/ الجوازات

‏الثالث/ الدفاع المدني



‏وجاءت نتائج المسدس لفئة المبتدئين:

‏الأول/ ممدوح الحربي -الجوازات

‏الثاني/ بدر القحطاني -الدفاع المدني

‏الثالث/ متعب السلمي -أمن المنشآت



‏كما جاءت نتائج المسدس لفئة الدرجة الأولى:

‏الأول/ سالم المطيري -حرس الحدود

‏الثاني/ محمد الصقيهي -كلية الملك فهد

‏الثالث/فهد الشلالي -كلية الملك فهد



‏وفي منافسات المسدس لفئة الممتاز جاءت النتائج:

‏الأول/ عطالله نداء العنزي -حرس الحدود

‏الثاني/ سفر محمد الدوسري -القوات البرية

‏الثالث / محمد فهد الهلالي -الحرس الملكي



وجرى تكريم الحكام المشاركين في إدارة المنافسات برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري وهم : محمد العنزي، حامد القحطاني، خالد الشيباني، عبدالله السويد، عايض المالكي، خالد السريع، فهد المواش.



وهنأ الأمير سعود بن خالد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للرماية في ختام البطولة الحاصلين على المراكز الأولى والميداليات في البطولة، متمنياً حظاً أوفر لبقية زملائهم الرماة في البطولات القادمة، مقدماً شكره للجهات العسكرية المشاركة والحكام على جهودهم في إنجاح البطولة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 10:22 PM

أقيمت البطولة على ميادين الرماية.. تتويج الفائزين في بطولة النخبة سعود بن خالد هنأ الحاصلين على المراكز الأولى والميداليات





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اختتمت اليوم منافسات بطولة النخبة لرماية أسلحة ضغط الهواء بندقية ومسدس لمسافة 10م، التي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجاري على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.



جاءت نتائج منافسات البندقية لفئة المبتدئين على النحو التالي:

‏الأول/ إبراهيم شبيب المطيري من أمن المنشآت

‏الثاني/ عائض محمد القحطاني من الدفاع المدني

‏الثالث/ بندر حمدان الحمدان من الدفاع المدني



وفي منافسات البندقية ضغط الهواء لفئة الممتاز جاءت النتائج على النحو التالي:

‏الأول/ مسفر عبود العماري من القوات الجوية

‏الثاني/ فيصل عبدالله السعد من القوات البحرية

‏الثالث/ عبدالرحمن سعد الجحيدلي من القوات الجوية



في منافسات البندقية للمبتدئين (فرق) كانت النتائج:

‏الأول/ أمن المنشآت

‏الثاني/ الجوازات

‏الثالث/ الدفاع المدني



‏وجاءت نتائج المسدس لفئة المبتدئين:

‏الأول/ ممدوح الحربي -الجوازات

‏الثاني/ بدر القحطاني -الدفاع المدني

‏الثالث/ متعب السلمي -أمن المنشآت



‏كما جاءت نتائج المسدس لفئة الدرجة الأولى:

‏الأول/ سالم المطيري -حرس الحدود

‏الثاني/ محمد الصقيهي -كلية الملك فهد

‏الثالث/فهد الشلالي -كلية الملك فهد



‏وفي منافسات المسدس لفئة الممتاز جاءت النتائج:

‏الأول/ عطالله نداء العنزي -حرس الحدود

‏الثاني/ سفر محمد الدوسري -القوات البرية

‏الثالث / محمد فهد الهلالي -الحرس الملكي



وجرى تكريم الحكام المشاركين في إدارة المنافسات برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري وهم : محمد العنزي، حامد القحطاني، خالد الشيباني، عبدالله السويد، عايض المالكي، خالد السريع، فهد المواش.



وهنأ الأمير سعود بن خالد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للرماية في ختام البطولة الحاصلين على المراكز الأولى والميداليات في البطولة، متمنياً حظاً أوفر لبقية زملائهم الرماة في البطولات القادمة، مقدماً شكره للجهات العسكرية المشاركة والحكام على جهودهم في إنجاح البطولة.