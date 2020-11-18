الحضري يودع الملاعب.. إنجازاتي لن ينساها التاريخ مع منتخب بلادي والأهلي

وضع حارس مرمى فريق الأهلي المصري والتعاون والمنتخب المصري السابق، عصام الحضري، اليوم الأربعاء، حدّاً لمسيرته في الملاعب واعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

وقال الحضري عبر حسابه على "تويتر": "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، الحمد لله أديت رسالتي على الوجه الأكمل، والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها، وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وأضاف: "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادٍ في الكون، وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين له وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء".

واختتم قائلاً: "لن أنضم لأي نادٍ وما تردد كلام مغلوط، بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدٍّ جديدة، فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية، وها أنا جاهز والحمد لله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".