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تبوك.. الإطاحة بمواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها

من أصحاب السوابق ومطلوب في قضايا جنائية.. وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن؛ أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سرقته مركبة والهرب بها؛ ما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه، وضبط السلاح. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه من أصحاب السوابق، ومطلوب في قضايا جنائية. وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة تبوك النيابة العامة

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تبوك.. الإطاحة بمواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن؛ أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سرقته مركبة والهرب بها؛ ما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه، وضبط السلاح. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه من أصحاب السوابق، ومطلوب في قضايا جنائية. وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
01:28 AM

تبوك.. الإطاحة بمواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها

من أصحاب السوابق ومطلوب في قضايا جنائية.. وتمت إحالته إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
9,128

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن؛ أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سرقته مركبة والهرب بها؛ ما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه، وضبط السلاح. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه من أصحاب السوابق، ومطلوب في قضايا جنائية. وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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