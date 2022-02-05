ناشد أهالي مخطط الراشدية بمكة المكرمة، الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لظاهرة انتشار الإبل داخل المخطط وتواجدها بالقرب من منازلهم وفي طريق المركبات، وحرمانهم من تشجير منازلهم بسبب قيامها بأكل الأشجار التي يقومون بزراعتها. "سبق" وثقت مساء أمس جانبًا من تواجد الإبل في مخطط الراشدية وتنقلها دون حسيب أو رقيب بين المنازل وفي الطرقات؛ مما يشكل خطرًا على مرتاديها، وما قد تسببه من أضرار. في المقابل اعتبر عدد من الأهالي أن هذه الإبل عطايا الله كما وصفوها، ولا تشكل أي ضرر، وتواجدها في هذه المواقع لا يعد مؤشرًا مقلقًا على حد تعبيرهم.

شاهد.. انتشار الإبل في مخطط الراشدية بمكة وبالقرب من المنازل دون رقابة أحمد العبدالله سبق 2022-02-05 ناشد أهالي مخطط الراشدية بمكة المكرمة، الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لظاهرة انتشار الإبل داخل المخطط وتواجدها بالقرب من منازلهم وفي طريق المركبات، وحرمانهم من تشجير منازلهم بسبب قيامها بأكل الأشجار التي يقومون بزراعتها.



"سبق" وثقت مساء أمس جانبًا من تواجد الإبل في مخطط الراشدية وتنقلها دون حسيب أو رقيب بين المنازل وفي الطرقات؛ مما يشكل خطرًا على مرتاديها، وما قد تسببه من أضرار.



في المقابل اعتبر عدد من الأهالي أن هذه الإبل عطايا الله كما وصفوها، ولا تشكل أي ضرر، وتواجدها في هذه المواقع لا يعد مؤشرًا مقلقًا على حد تعبيرهم.



05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 02:28 PM

شاهد.. انتشار الإبل في مخطط الراشدية بمكة وبالقرب من المنازل دون رقابة مطالبات بإخراجها خوفًا من أضرارها.. وآخرون: عطايا الله ولا تشكل خطورة





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ناشد أهالي مخطط الراشدية بمكة المكرمة، الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لظاهرة انتشار الإبل داخل المخطط وتواجدها بالقرب من منازلهم وفي طريق المركبات، وحرمانهم من تشجير منازلهم بسبب قيامها بأكل الأشجار التي يقومون بزراعتها.



"سبق" وثقت مساء أمس جانبًا من تواجد الإبل في مخطط الراشدية وتنقلها دون حسيب أو رقيب بين المنازل وفي الطرقات؛ مما يشكل خطرًا على مرتاديها، وما قد تسببه من أضرار.



في المقابل اعتبر عدد من الأهالي أن هذه الإبل عطايا الله كما وصفوها، ولا تشكل أي ضرر، وتواجدها في هذه المواقع لا يعد مؤشرًا مقلقًا على حد تعبيرهم.

