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شاهد.. انتشار الإبل في مخطط الراشدية بمكة وبالقرب من المنازل دون رقابة

مطالبات بإخراجها خوفًا من أضرارها.. وآخرون: عطايا الله ولا تشكل خطورة

ناشد أهالي مخطط الراشدية بمكة المكرمة، الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لظاهرة انتشار الإبل داخل المخطط وتواجدها بالقرب من منازلهم وفي طريق المركبات، وحرمانهم من تشجير منازلهم بسبب قيامها بأكل الأشجار التي يقومون بزراعتها.

"سبق" وثقت مساء أمس جانبًا من تواجد الإبل في مخطط الراشدية وتنقلها دون حسيب أو رقيب بين المنازل وفي الطرقات؛ مما يشكل خطرًا على مرتاديها، وما قد تسببه من أضرار.

في المقابل اعتبر عدد من الأهالي أن هذه الإبل عطايا الله كما وصفوها، ولا تشكل أي ضرر، وتواجدها في هذه المواقع لا يعد مؤشرًا مقلقًا على حد تعبيرهم.

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شاهد.. انتشار الإبل في مخطط الراشدية بمكة وبالقرب من المنازل دون رقابة
سبق

ناشد أهالي مخطط الراشدية بمكة المكرمة، الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لظاهرة انتشار الإبل داخل المخطط وتواجدها بالقرب من منازلهم وفي طريق المركبات، وحرمانهم من تشجير منازلهم بسبب قيامها بأكل الأشجار التي يقومون بزراعتها.

"سبق" وثقت مساء أمس جانبًا من تواجد الإبل في مخطط الراشدية وتنقلها دون حسيب أو رقيب بين المنازل وفي الطرقات؛ مما يشكل خطرًا على مرتاديها، وما قد تسببه من أضرار.

في المقابل اعتبر عدد من الأهالي أن هذه الإبل عطايا الله كما وصفوها، ولا تشكل أي ضرر، وتواجدها في هذه المواقع لا يعد مؤشرًا مقلقًا على حد تعبيرهم.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
02:28 PM

شاهد.. انتشار الإبل في مخطط الراشدية بمكة وبالقرب من المنازل دون رقابة

مطالبات بإخراجها خوفًا من أضرارها.. وآخرون: عطايا الله ولا تشكل خطورة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
2,390

ناشد أهالي مخطط الراشدية بمكة المكرمة، الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول لظاهرة انتشار الإبل داخل المخطط وتواجدها بالقرب من منازلهم وفي طريق المركبات، وحرمانهم من تشجير منازلهم بسبب قيامها بأكل الأشجار التي يقومون بزراعتها.

"سبق" وثقت مساء أمس جانبًا من تواجد الإبل في مخطط الراشدية وتنقلها دون حسيب أو رقيب بين المنازل وفي الطرقات؛ مما يشكل خطرًا على مرتاديها، وما قد تسببه من أضرار.

في المقابل اعتبر عدد من الأهالي أن هذه الإبل عطايا الله كما وصفوها، ولا تشكل أي ضرر، وتواجدها في هذه المواقع لا يعد مؤشرًا مقلقًا على حد تعبيرهم.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,237
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,933
38 مليار ..

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