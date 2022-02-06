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حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والأرصاد ينبه

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى العاشرة مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، والخرخير، و خباش، و شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10 مساءً.

نجران حالة الطقس أتربه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والأرصاد ينبه
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، والخرخير، و خباش، و شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10 مساءً.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
08:49 AM

حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والأرصاد ينبه

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى العاشرة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، والخرخير، و خباش، و شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10 مساءً.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,325
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,232
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,942
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,023

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