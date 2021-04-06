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"الغزواني": قرار إيقاف سوق "العيدابي" الشعبي إجراء احترازي مؤقت

يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء وحتى إشعار آخر

أوضح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العيدابي مسعود بن علي الغزواني، أن إيقاف السوق الشعبي بالمحافظة يأتي كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك بشكل مؤقت.

وقال "الغزواني" لـ"سبق": إن "الإيقاف يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ إلى إشعار آخر، فيما تُقدم حظائر المواشي خدماتها للمواطنين".

وأضاف "الغزواني" أن "سوق الأعلاف متاح للجميع طوال أيام الأسبوع"، مؤكدًا أن الإيقاف من ضمن التوجيهات باتخاذ التدابير اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغزواني": قرار إيقاف سوق "العيدابي" الشعبي إجراء احترازي مؤقت
سبق

أوضح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العيدابي مسعود بن علي الغزواني، أن إيقاف السوق الشعبي بالمحافظة يأتي كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك بشكل مؤقت.

وقال "الغزواني" لـ"سبق": إن "الإيقاف يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ إلى إشعار آخر، فيما تُقدم حظائر المواشي خدماتها للمواطنين".

وأضاف "الغزواني" أن "سوق الأعلاف متاح للجميع طوال أيام الأسبوع"، مؤكدًا أن الإيقاف من ضمن التوجيهات باتخاذ التدابير اللازمة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:45 PM

"الغزواني": قرار إيقاف سوق "العيدابي" الشعبي إجراء احترازي مؤقت

يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء وحتى إشعار آخر

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
3
2,015

أوضح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العيدابي مسعود بن علي الغزواني، أن إيقاف السوق الشعبي بالمحافظة يأتي كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك بشكل مؤقت.

وقال "الغزواني" لـ"سبق": إن "الإيقاف يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ إلى إشعار آخر، فيما تُقدم حظائر المواشي خدماتها للمواطنين".

وأضاف "الغزواني" أن "سوق الأعلاف متاح للجميع طوال أيام الأسبوع"، مؤكدًا أن الإيقاف من ضمن التوجيهات باتخاذ التدابير اللازمة.

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