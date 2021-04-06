وأضاف "الغزواني" أن "سوق الأعلاف متاح للجميع طوال أيام الأسبوع"، مؤكدًا أن الإيقاف من ضمن التوجيهات باتخاذ التدابير اللازمة.

وقال "الغزواني" لـ"سبق": إن "الإيقاف يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ إلى إشعار آخر، فيما تُقدم حظائر المواشي خدماتها للمواطنين".

أوضح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العيدابي مسعود بن علي الغزواني، أن إيقاف السوق الشعبي بالمحافظة يأتي كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك بشكل مؤقت.

"الغزواني": قرار إيقاف سوق "العيدابي" الشعبي إجراء احترازي مؤقت عبدالرحمن السلماني سبق 2021-04-06 أوضح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العيدابي مسعود بن علي الغزواني، أن إيقاف السوق الشعبي بالمحافظة يأتي كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك بشكل مؤقت. وقال "الغزواني" لـ"سبق": إن "الإيقاف يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ إلى إشعار آخر، فيما تُقدم حظائر المواشي خدماتها للمواطنين". وأضاف "الغزواني" أن "سوق الأعلاف متاح للجميع طوال أيام الأسبوع"، مؤكدًا أن الإيقاف من ضمن التوجيهات باتخاذ التدابير اللازمة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 09:45 PM

"الغزواني": قرار إيقاف سوق "العيدابي" الشعبي إجراء احترازي مؤقت يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء وحتى إشعار آخر





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أوضح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العيدابي مسعود بن علي الغزواني، أن إيقاف السوق الشعبي بالمحافظة يأتي كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك بشكل مؤقت.

وقال "الغزواني" لـ"سبق": إن "الإيقاف يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ إلى إشعار آخر، فيما تُقدم حظائر المواشي خدماتها للمواطنين".

وأضاف "الغزواني" أن "سوق الأعلاف متاح للجميع طوال أيام الأسبوع"، مؤكدًا أن الإيقاف من ضمن التوجيهات باتخاذ التدابير اللازمة.