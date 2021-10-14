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كورونا.. العراق يسجل 2383 إصابة جديدة و738 بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2030498 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22681 حالة، فيما سُجل 3179 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1958467 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات، و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1455 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.8%، فيما وصلت نسبة الإصابات النشطة 3.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. العراق يسجل 2383 إصابة جديدة و738 بفلسطين
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2030498 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22681 حالة، فيما سُجل 3179 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1958467 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات، و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1455 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.8%، فيما وصلت نسبة الإصابات النشطة 3.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
05:22 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:52 AM

كورونا.. العراق يسجل 2383 إصابة جديدة و738 بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2030498 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22681 حالة، فيما سُجل 3179 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1958467 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات، و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1455 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.8%، فيما وصلت نسبة الإصابات النشطة 3.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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