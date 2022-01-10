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مشاركات 100 فنان تزين قاعة الفنون ضمن فعاليات شتاء جازان 22

لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية وأعمال فنية للنحت والرسم الحر والخط العربي

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر مساء أمس، معرض فنون شتاء جازان، بقاعة الفنون بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، المقام ضمن فعاليات برامج مهرجان شتاء جازان22 " هذي أيامنا ".

وتجول الدكتور الصقر في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه نحو 100 فنان، مطلعاً على ما يضمه من لوحات تشكيلية، وصور فوتوغرافية، وأعمال فنية للنحت والرسم الحر والخط العربي، مبديًا إعجابه بما شاهده من لوحات فنية وأعمال.

ويواصل شتاء جازان فعالياتها في عدد من المواقع السياحية بالمنطقة.

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مشاركات 100 فنان تزين قاعة الفنون ضمن فعاليات شتاء جازان 22
سبق

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر مساء أمس، معرض فنون شتاء جازان، بقاعة الفنون بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، المقام ضمن فعاليات برامج مهرجان شتاء جازان22 " هذي أيامنا ".

وتجول الدكتور الصقر في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه نحو 100 فنان، مطلعاً على ما يضمه من لوحات تشكيلية، وصور فوتوغرافية، وأعمال فنية للنحت والرسم الحر والخط العربي، مبديًا إعجابه بما شاهده من لوحات فنية وأعمال.

ويواصل شتاء جازان فعالياتها في عدد من المواقع السياحية بالمنطقة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
02:11 PM

مشاركات 100 فنان تزين قاعة الفنون ضمن فعاليات شتاء جازان 22

لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية وأعمال فنية للنحت والرسم الحر والخط العربي

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فهد كاملي - جازان
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637

افتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر مساء أمس، معرض فنون شتاء جازان، بقاعة الفنون بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، المقام ضمن فعاليات برامج مهرجان شتاء جازان22 " هذي أيامنا ".

وتجول الدكتور الصقر في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه نحو 100 فنان، مطلعاً على ما يضمه من لوحات تشكيلية، وصور فوتوغرافية، وأعمال فنية للنحت والرسم الحر والخط العربي، مبديًا إعجابه بما شاهده من لوحات فنية وأعمال.

ويواصل شتاء جازان فعالياتها في عدد من المواقع السياحية بالمنطقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,394
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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