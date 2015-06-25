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مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية

بهدف التعاون المشترك فيما يخص تمويل الاستثمار الزراعي بالخارج

وقّع صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك لتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم فيما يخص تمويل الاستثمار الزراعي بالخارج، حيث وُقّعت المذكرة في مقر صندوق التنمية الوطني.

جاء ذلك في إطار مبادرة صندوق التنمية الوطني بتعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الزراعية، وتمكين الشركات الزراعية السعودية من الاستفادة من التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الصندوقين وخاصة في الدول التي للصندوق السعودي للتنمية نشاط فيها.

حضر توقيع الاتفاقية محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، حيث مثّل صندوق التنمية الزراعية المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي، فيما مثّل الصندوق السعودي للتنمية الرئيس التنفيذي المكلف سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وبموجب هذه المذكرة؛ يسعى صندوق التنمية الوطني من خلال صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية إلى تمكين الشركات الزراعية السعودية من الاستفادة من خلال الاستثمار في الدول التي للصندوق السعودي للتنمية نشاط فيها، تنفيذًا لاستراتيجية برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج بهدف الإسهام في توفير استدامة الأمن الغذائي للمملكة.

وأشاد محافظ صندوق التنمية الوطني بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الصندوقين، عادًّا ذلك خطوةً مهمةً في تعزيز التعاون والتكامل بين الصناديق والبنوك التنموية التابعة بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية أهمية هذه المذكرة خاصة أنها تأتي ضمن أهداف برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج وهو أحد برامج التمويل في الصندوق وجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة.
وأشار إلى سعي البرنامج من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع المستهدفة حسب استراتيجية الأمن الغذائي، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق سيعمل على توفير الخبرات اللازمة فيما يتعلق بالتمويل على الصعيد الدولي والدول التي يمكن الاستثمار فيها، وهو ما سوف يقدم الدعم والمعلومات لصندوق التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتواصل وإطار الدعم المحدد لمختلف الدول أو المشاريع المستقبلية فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية
سبق

وقّع صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك لتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم فيما يخص تمويل الاستثمار الزراعي بالخارج، حيث وُقّعت المذكرة في مقر صندوق التنمية الوطني.

جاء ذلك في إطار مبادرة صندوق التنمية الوطني بتعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الزراعية، وتمكين الشركات الزراعية السعودية من الاستفادة من التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الصندوقين وخاصة في الدول التي للصندوق السعودي للتنمية نشاط فيها.

حضر توقيع الاتفاقية محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، حيث مثّل صندوق التنمية الزراعية المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي، فيما مثّل الصندوق السعودي للتنمية الرئيس التنفيذي المكلف سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وبموجب هذه المذكرة؛ يسعى صندوق التنمية الوطني من خلال صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية إلى تمكين الشركات الزراعية السعودية من الاستفادة من خلال الاستثمار في الدول التي للصندوق السعودي للتنمية نشاط فيها، تنفيذًا لاستراتيجية برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج بهدف الإسهام في توفير استدامة الأمن الغذائي للمملكة.

وأشاد محافظ صندوق التنمية الوطني بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الصندوقين، عادًّا ذلك خطوةً مهمةً في تعزيز التعاون والتكامل بين الصناديق والبنوك التنموية التابعة بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية أهمية هذه المذكرة خاصة أنها تأتي ضمن أهداف برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج وهو أحد برامج التمويل في الصندوق وجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة.
وأشار إلى سعي البرنامج من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع المستهدفة حسب استراتيجية الأمن الغذائي، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق سيعمل على توفير الخبرات اللازمة فيما يتعلق بالتمويل على الصعيد الدولي والدول التي يمكن الاستثمار فيها، وهو ما سوف يقدم الدعم والمعلومات لصندوق التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتواصل وإطار الدعم المحدد لمختلف الدول أو المشاريع المستقبلية فيها.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
05:58 PM

مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية

بهدف التعاون المشترك فيما يخص تمويل الاستثمار الزراعي بالخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك لتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم فيما يخص تمويل الاستثمار الزراعي بالخارج، حيث وُقّعت المذكرة في مقر صندوق التنمية الوطني.

جاء ذلك في إطار مبادرة صندوق التنمية الوطني بتعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية الزراعية، وتمكين الشركات الزراعية السعودية من الاستفادة من التكامل والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الصندوقين وخاصة في الدول التي للصندوق السعودي للتنمية نشاط فيها.

حضر توقيع الاتفاقية محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف، حيث مثّل صندوق التنمية الزراعية المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي، فيما مثّل الصندوق السعودي للتنمية الرئيس التنفيذي المكلف سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وبموجب هذه المذكرة؛ يسعى صندوق التنمية الوطني من خلال صندوق التنمية الزراعية والصندوق السعودي للتنمية إلى تمكين الشركات الزراعية السعودية من الاستفادة من خلال الاستثمار في الدول التي للصندوق السعودي للتنمية نشاط فيها، تنفيذًا لاستراتيجية برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج بهدف الإسهام في توفير استدامة الأمن الغذائي للمملكة.

وأشاد محافظ صندوق التنمية الوطني بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الصندوقين، عادًّا ذلك خطوةً مهمةً في تعزيز التعاون والتكامل بين الصناديق والبنوك التنموية التابعة بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية أهمية هذه المذكرة خاصة أنها تأتي ضمن أهداف برنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج وهو أحد برامج التمويل في الصندوق وجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة.
وأشار إلى سعي البرنامج من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع المستهدفة حسب استراتيجية الأمن الغذائي، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق سيعمل على توفير الخبرات اللازمة فيما يتعلق بالتمويل على الصعيد الدولي والدول التي يمكن الاستثمار فيها، وهو ما سوف يقدم الدعم والمعلومات لصندوق التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتواصل وإطار الدعم المحدد لمختلف الدول أو المشاريع المستقبلية فيها.

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