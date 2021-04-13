خادم الحرمين يتلقى التهنئة بحلول شهر رمضان من ولي عهد أبوظبي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا أمس الاثنين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنَّأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على التهنئة، داعيًا الله -جل وعلا- أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.