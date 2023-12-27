جديد كورونا.. أوميكرون يصيب المئات بالأردن وإيطاليا تسجل أكثر من 24 ألف حالة جديدة

الفيروس أصاب 240 كويتيًا و 172 عراقيًا و 180 بفلسطين و532 بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، الأربعاء، تسجيل 1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1052868 إصابة.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 997546 حالة شفاء بعد تسجيل 5256 حالة إضافية، كما سجلت 43 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12487 حالة.

وسجلت الأردن 295 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، حيث قال مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي إن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ 328 حالة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات تتأكد إصابتها تباعًا وبكل شفافية.

وفي إيطاليا بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 24883 إصابة، ووفاة 81، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 5622431 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 136530 شخصًا.

وسجلت الكويت 240 إصابة جديدة وشفاء 41، دون تسجيل وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 415151، وحالات الشفاء 411340 ، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات 2468.

وسجل العراق 172 إصابة جديدة, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2092484 إصابة، حيث أفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24130, فيما سجل 335 حالة تعافٍ جديدة, مما رفع عددها الكلي إلى 2062983 حالة.

وفي موريتانيا، بلغت الإصابات الجديدة 51 إصابة، دون تسجيل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40504، فيما بلغ مجموع الوفيات 862.

وسجلت فلسطين ، 7 وفيات و180 إصابة جديدة و277 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية، حيث ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 352 إصابة جديدة و5 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث أوضحت في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 722 ألفًا و795 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و 523 حالة.

وسجلت المغرب 532 إصابة جديدة ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 956119 حالة، حيث أشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنها سجلت اليوم حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14828، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 937705.

وسجلت الجزائر 261 إصابة جديدة و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، حيث أوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا قد بلغ 216.637 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 238 حالة.