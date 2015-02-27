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"المدخلي" يتفقد إدارة المساجد ومركز دعوة "فيفاء"

اطلع على الأعمال الموكلة للقسم النسائي

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وعدد من مديري إدارات الفرع، الثلاثاء الماضي، إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة فيفاء.

واطلع "مدخلي"، خلال الزيارة على سير الأعمال بإدارة المحافظة، وتابع ملفات وأعمال الموظفين ومراقبي المساجد.

كما اطلع على حجم إنجاز الأعمال الموكلة للقسم النسائي.

كما تفقد الشيخ "المدخلي"، مركز الدعوة، وتابع مع الموظفين فيه سير العمل، وناقش المناشط الدعوية، حيث جرى عرض الخطة الدعوية للأشهر المقبلة للمركز، واطلع على تقارير ومنجزات الفترة السابقة.

وفي ختام الجولة، حث "مدخلي" الموظفين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وخدمة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، وختاماً شكر الجميع على حفاوة الاستقبال.

تأتي هذه الزيارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للوقوف على عمل المكاتب والإدارات التابعة للوزارة، ومعرفة كل احتياجاتها للنهوض برسالة الوزارة لخدمة جميع مرتادي المساجد.

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"المدخلي" يتفقد إدارة المساجد ومركز دعوة "فيفاء"
سبق

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وعدد من مديري إدارات الفرع، الثلاثاء الماضي، إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة فيفاء.

واطلع "مدخلي"، خلال الزيارة على سير الأعمال بإدارة المحافظة، وتابع ملفات وأعمال الموظفين ومراقبي المساجد.

كما اطلع على حجم إنجاز الأعمال الموكلة للقسم النسائي.

كما تفقد الشيخ "المدخلي"، مركز الدعوة، وتابع مع الموظفين فيه سير العمل، وناقش المناشط الدعوية، حيث جرى عرض الخطة الدعوية للأشهر المقبلة للمركز، واطلع على تقارير ومنجزات الفترة السابقة.

وفي ختام الجولة، حث "مدخلي" الموظفين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وخدمة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، وختاماً شكر الجميع على حفاوة الاستقبال.

تأتي هذه الزيارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للوقوف على عمل المكاتب والإدارات التابعة للوزارة، ومعرفة كل احتياجاتها للنهوض برسالة الوزارة لخدمة جميع مرتادي المساجد.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
05:32 PM

"المدخلي" يتفقد إدارة المساجد ومركز دعوة "فيفاء"

اطلع على الأعمال الموكلة للقسم النسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - فيفاء
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تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وعدد من مديري إدارات الفرع، الثلاثاء الماضي، إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة فيفاء.

واطلع "مدخلي"، خلال الزيارة على سير الأعمال بإدارة المحافظة، وتابع ملفات وأعمال الموظفين ومراقبي المساجد.

كما اطلع على حجم إنجاز الأعمال الموكلة للقسم النسائي.

كما تفقد الشيخ "المدخلي"، مركز الدعوة، وتابع مع الموظفين فيه سير العمل، وناقش المناشط الدعوية، حيث جرى عرض الخطة الدعوية للأشهر المقبلة للمركز، واطلع على تقارير ومنجزات الفترة السابقة.

وفي ختام الجولة، حث "مدخلي" الموظفين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وخدمة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، وختاماً شكر الجميع على حفاوة الاستقبال.

تأتي هذه الزيارة بتوجيه ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للوقوف على عمل المكاتب والإدارات التابعة للوزارة، ومعرفة كل احتياجاتها للنهوض برسالة الوزارة لخدمة جميع مرتادي المساجد.

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