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أمريكا تفرض قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب معاملة المسلمين

أكدت أنهم وراء اعتقال وانتهاك حقوق الأقليات المسلمة بإقليم "شينجيانغ"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين الذين ترى أنهم مسؤولون عن اعتقال أو انتهاك حقوق الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال المسؤولون الأمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكِّر في فرض عقوبات على المسؤولين الذين لهم صلة بقمع الصين للمسلمين، ومن بينهم تشين تشوانغو أمين الحزب الشيوعي في شينجيانغ.

ولم يذكر بيان الخارجية الأمريكية أسماء المسؤولين الآخرين الذين فُرضت قيود على منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

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أمريكا تفرض قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب معاملة المسلمين
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين الذين ترى أنهم مسؤولون عن اعتقال أو انتهاك حقوق الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال المسؤولون الأمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكِّر في فرض عقوبات على المسؤولين الذين لهم صلة بقمع الصين للمسلمين، ومن بينهم تشين تشوانغو أمين الحزب الشيوعي في شينجيانغ.

ولم يذكر بيان الخارجية الأمريكية أسماء المسؤولين الآخرين الذين فُرضت قيود على منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:21 AM

أمريكا تفرض قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب معاملة المسلمين

أكدت أنهم وراء اعتقال وانتهاك حقوق الأقليات المسلمة بإقليم "شينجيانغ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين الذين ترى أنهم مسؤولون عن اعتقال أو انتهاك حقوق الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، حسب "رويترز".

وتفصيلاً، قال المسؤولون الأمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكِّر في فرض عقوبات على المسؤولين الذين لهم صلة بقمع الصين للمسلمين، ومن بينهم تشين تشوانغو أمين الحزب الشيوعي في شينجيانغ.

ولم يذكر بيان الخارجية الأمريكية أسماء المسؤولين الآخرين الذين فُرضت قيود على منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

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