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"تصفية" تؤكد على عدم التصرف بصكوك مساهمة أرض قرطبة

في عدة قرارات شملت مساهمة شمال المغرزات

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (436) المنعقدة يوم الأربعاء 14 شوال 1442هـ الموافق 26 / 5/ 2021م.

وتفصيلًا: شملت القرارات الصادرة مساهمة أرض قرطبة برفع التهميش بعدم التصرف عن صك أرض المساهمة لأجل تحديثه وفرز القطع المتبقية بصكوك مستقلة ثم إعادة التهميش بعدم التصرف على سجل الصك بعد التحديث والفرز.

كما شملت القرارات مساهمة شمال المغرزات: إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة القبض، وإحضاره لدى اللجنة.

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"تصفية" تؤكد على عدم التصرف بصكوك مساهمة أرض قرطبة
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (436) المنعقدة يوم الأربعاء 14 شوال 1442هـ الموافق 26 / 5/ 2021م.

وتفصيلًا: شملت القرارات الصادرة مساهمة أرض قرطبة برفع التهميش بعدم التصرف عن صك أرض المساهمة لأجل تحديثه وفرز القطع المتبقية بصكوك مستقلة ثم إعادة التهميش بعدم التصرف على سجل الصك بعد التحديث والفرز.

كما شملت القرارات مساهمة شمال المغرزات: إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة القبض، وإحضاره لدى اللجنة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:03 PM

"تصفية" تؤكد على عدم التصرف بصكوك مساهمة أرض قرطبة

في عدة قرارات شملت مساهمة شمال المغرزات

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ذياب الشمري - الرياض
1
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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم (436) المنعقدة يوم الأربعاء 14 شوال 1442هـ الموافق 26 / 5/ 2021م.

وتفصيلًا: شملت القرارات الصادرة مساهمة أرض قرطبة برفع التهميش بعدم التصرف عن صك أرض المساهمة لأجل تحديثه وفرز القطع المتبقية بصكوك مستقلة ثم إعادة التهميش بعدم التصرف على سجل الصك بعد التحديث والفرز.

كما شملت القرارات مساهمة شمال المغرزات: إدراج اسم صاحب المساهمة على قائمة القبض، وإحضاره لدى اللجنة.

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