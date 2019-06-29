بوتن: روسيا متفقة مع السعودية بشأن خفض إنتاج النفط

قال: بالنسبة للمدة سنفكر في ذلك ربما لستة أو تسعة أشهر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت: إن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحدّ من إنتاج النفط؛ نظراً لوفرة الإمدادات في العالم.



وصرح بوتين للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك، ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".



وأبلغ بوتين، يوم السبت، ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بأنه سعيد لبحث التعاون بين البلدين في أسواق الطاقة.