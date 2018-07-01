"ابن سحيم": نظام "الحمدين" هم قرامطة هذا العصر

انتقد "تسييس" الدوحة للشعائر المقدسة

انتقد المعارض القطري، وعضو الأسرة الحاكمة "سلطان بن سحيم" عملية التسييس التي يقوم بها النظام القطري للشعائر المقدسة، بعد بيان من وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت فيه عدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، قائلاً إن التاريخ سيكتب أن نظام الحمدين هم قرامطة هذا العصر.

وكتب "ابن سحيم" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ما أتعسه من عار علينا.. ما أسوأه من نظام يحرم مواطنيه من الحج والعمرة.. كلما مد الأشقاء يدهم أبى النظام القطري إلا أن يتمادى في تسييس الشعائر المقدسة.. سيتذكر التاريخ أن نظام الحمدين هم قرامطة هذا العصر".