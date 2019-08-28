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"صحة الطائف" تعرض الفرص الاستثمارية بالمجال الصحي الخاص وتركز على أهمية التقنية

اختتمت فعاليات "ملتقى تنمية الاستثمار الصحي" الذي نظمته الشؤون الصحية بالطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية على مدار يومين كاملين.

وسلط الملتقى الضوء على الخدمات الصحية بالطائف، وما شهدته من تطوُّر في شتى المجالات، وكذلك الفرص الاستثمارية في المجال الصحي باعتبار أن الطائف من المدن الكبيرة والواعدة، وهناك إقبال على الاستثمار في مختلف المجالات، ومنها المجال الصحي.

كما تناول الملتقى مشروع وزارة الصحة في التحول الوطني، واعتبار القطاع الصحي الخاص شريكًا أساسيًّا وفاعلاً في الخدمات الصحية؛ كونه يسهم في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين.

وتطرق مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتحول الدكتور عبدالسلام الشهري إلى برامج التحول المختلفة، والأهداف، والفرص الاستثمارية المتنوعة، وكذلك استفادة القطاع الصحي الخاص من التقنيات الحديثة وإنترنت الأشياء في سبيل الارتقاء بالخدمات المختلفة، ومواكبة التطور السريع في ذلك المجال.

وشاهد الجميع عرضًا عن إدارة تنمية الاستثمار الصحي في الطائف، وعن الخدمات الصحية الحكومية والخاصة التي شهدت تطورًا منذ عهد الملك المؤسس مرورًا بأبنائه الملوك -رحمهم الله- وصولاً إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما-؛ إذ تشهد الخدمات الصحية في ذلك العهد الزاهر المزيد من التطوير والتقدم.

واستمع الحضور إلى عرض عن مشروع "منصة" الإلكتروني الذي تقوم عليه الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للقطاعات الصحية الحكومية والخاصة، ودور المنصة في التسهيل واتخاذ الإجراءات المختلفة التي تسهم في الأخير في تقديم خدمات صحية ذات مستوى عالٍ، وتقلل من الهدر، وترفع كفاءة التشغيل في القطاعات الصحية المختلفة.

بعد ذلك دارت النقاشات بين مُلاك القطاع الخاص والمستثمرين والمسؤولين، وطُرحت الآراء والملاحظات المختلفة من أجل التكامل بين الجميع، وإيجاد الحلول لأية ملاحظات.

من جهته، أكد مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة الطائف عبدالله الخثعمي أن ورش العمل ناقشت الكثير من الأمور التي تهم القطاع الصحي الخاص، وإشراك مُلاك القطاع الخاص والمهتمين في كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم.

ولفت "الخثعمي" إلى أن إقامة ذلك الملتقى تؤكد الحرص على الرقي بالقطاع الصحي الخاص، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتوقعة في ذلك القطاع للمستثمرين كافة.

وكان محافظ الطائف سعد الميموني، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض أسعد الدندش، ومدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، قد افتتح فعاليات الملتقى الذي استمر يومَيْن بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والقطاعات الحكومية المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تعرض الفرص الاستثمارية بالمجال الصحي الخاص وتركز على أهمية التقنية
سبق

اختتمت فعاليات "ملتقى تنمية الاستثمار الصحي" الذي نظمته الشؤون الصحية بالطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية على مدار يومين كاملين.

وسلط الملتقى الضوء على الخدمات الصحية بالطائف، وما شهدته من تطوُّر في شتى المجالات، وكذلك الفرص الاستثمارية في المجال الصحي باعتبار أن الطائف من المدن الكبيرة والواعدة، وهناك إقبال على الاستثمار في مختلف المجالات، ومنها المجال الصحي.

كما تناول الملتقى مشروع وزارة الصحة في التحول الوطني، واعتبار القطاع الصحي الخاص شريكًا أساسيًّا وفاعلاً في الخدمات الصحية؛ كونه يسهم في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين.

وتطرق مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتحول الدكتور عبدالسلام الشهري إلى برامج التحول المختلفة، والأهداف، والفرص الاستثمارية المتنوعة، وكذلك استفادة القطاع الصحي الخاص من التقنيات الحديثة وإنترنت الأشياء في سبيل الارتقاء بالخدمات المختلفة، ومواكبة التطور السريع في ذلك المجال.

وشاهد الجميع عرضًا عن إدارة تنمية الاستثمار الصحي في الطائف، وعن الخدمات الصحية الحكومية والخاصة التي شهدت تطورًا منذ عهد الملك المؤسس مرورًا بأبنائه الملوك -رحمهم الله- وصولاً إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما-؛ إذ تشهد الخدمات الصحية في ذلك العهد الزاهر المزيد من التطوير والتقدم.

واستمع الحضور إلى عرض عن مشروع "منصة" الإلكتروني الذي تقوم عليه الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للقطاعات الصحية الحكومية والخاصة، ودور المنصة في التسهيل واتخاذ الإجراءات المختلفة التي تسهم في الأخير في تقديم خدمات صحية ذات مستوى عالٍ، وتقلل من الهدر، وترفع كفاءة التشغيل في القطاعات الصحية المختلفة.

بعد ذلك دارت النقاشات بين مُلاك القطاع الخاص والمستثمرين والمسؤولين، وطُرحت الآراء والملاحظات المختلفة من أجل التكامل بين الجميع، وإيجاد الحلول لأية ملاحظات.

من جهته، أكد مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة الطائف عبدالله الخثعمي أن ورش العمل ناقشت الكثير من الأمور التي تهم القطاع الصحي الخاص، وإشراك مُلاك القطاع الخاص والمهتمين في كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم.

ولفت "الخثعمي" إلى أن إقامة ذلك الملتقى تؤكد الحرص على الرقي بالقطاع الصحي الخاص، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتوقعة في ذلك القطاع للمستثمرين كافة.

وكان محافظ الطائف سعد الميموني، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض أسعد الدندش، ومدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، قد افتتح فعاليات الملتقى الذي استمر يومَيْن بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والقطاعات الحكومية المختلفة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
08:48 PM

"صحة الطائف" تعرض الفرص الاستثمارية بالمجال الصحي الخاص وتركز على أهمية التقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت فعاليات "ملتقى تنمية الاستثمار الصحي" الذي نظمته الشؤون الصحية بالطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية على مدار يومين كاملين.

وسلط الملتقى الضوء على الخدمات الصحية بالطائف، وما شهدته من تطوُّر في شتى المجالات، وكذلك الفرص الاستثمارية في المجال الصحي باعتبار أن الطائف من المدن الكبيرة والواعدة، وهناك إقبال على الاستثمار في مختلف المجالات، ومنها المجال الصحي.

كما تناول الملتقى مشروع وزارة الصحة في التحول الوطني، واعتبار القطاع الصحي الخاص شريكًا أساسيًّا وفاعلاً في الخدمات الصحية؛ كونه يسهم في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين.

وتطرق مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتحول الدكتور عبدالسلام الشهري إلى برامج التحول المختلفة، والأهداف، والفرص الاستثمارية المتنوعة، وكذلك استفادة القطاع الصحي الخاص من التقنيات الحديثة وإنترنت الأشياء في سبيل الارتقاء بالخدمات المختلفة، ومواكبة التطور السريع في ذلك المجال.

وشاهد الجميع عرضًا عن إدارة تنمية الاستثمار الصحي في الطائف، وعن الخدمات الصحية الحكومية والخاصة التي شهدت تطورًا منذ عهد الملك المؤسس مرورًا بأبنائه الملوك -رحمهم الله- وصولاً إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما-؛ إذ تشهد الخدمات الصحية في ذلك العهد الزاهر المزيد من التطوير والتقدم.

واستمع الحضور إلى عرض عن مشروع "منصة" الإلكتروني الذي تقوم عليه الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للقطاعات الصحية الحكومية والخاصة، ودور المنصة في التسهيل واتخاذ الإجراءات المختلفة التي تسهم في الأخير في تقديم خدمات صحية ذات مستوى عالٍ، وتقلل من الهدر، وترفع كفاءة التشغيل في القطاعات الصحية المختلفة.

بعد ذلك دارت النقاشات بين مُلاك القطاع الخاص والمستثمرين والمسؤولين، وطُرحت الآراء والملاحظات المختلفة من أجل التكامل بين الجميع، وإيجاد الحلول لأية ملاحظات.

من جهته، أكد مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة الطائف عبدالله الخثعمي أن ورش العمل ناقشت الكثير من الأمور التي تهم القطاع الصحي الخاص، وإشراك مُلاك القطاع الخاص والمهتمين في كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع الحيوي والمهم.

ولفت "الخثعمي" إلى أن إقامة ذلك الملتقى تؤكد الحرص على الرقي بالقطاع الصحي الخاص، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتوقعة في ذلك القطاع للمستثمرين كافة.

وكان محافظ الطائف سعد الميموني، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض أسعد الدندش، ومدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، قد افتتح فعاليات الملتقى الذي استمر يومَيْن بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والقطاعات الحكومية المختلفة.

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