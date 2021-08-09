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انطلاق المسار الخاص بتقديم لقاح كورونا للطلاب بسراة عبيدة

وسط تنظيم يراعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية

دشّن مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة تركي بن أحمد الفالح، اليوم وبالشراكة مع القطاع الصحي في المحافظة، المسار الخاص بتقديم لقاحات كورونا كوفيد-19 لطلاب مدارس المحافظة الفئة العُمرية من 12 عاماً وحتى 18 عاماً، بثانوية الملك فهد.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي 1443هـ، وحرصًا على العودة للحياة الطبيعية وسلامة المجتمع وانتظام العملية التعليمية.

وجاءت الترتيبات بتخصيص مسار للطلاب على أن يتبعها خلال الأيام القليلة القادمة مسار آخر خاص للطالبات بالتعاون مع القطاع الصحي، ضمن إطار الشراكة التي تسعى الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم للعمل من خلالها لإيجاد بيئة مدرسية تُحقق العودة الآمنة لجميع الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة حضورياً.

وأوضح مساعد مدير تعليم سراة عبيدة أن المبادرة تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها الطلاب والطالبات من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تحرص على سلامة الجميع، إلى جانب توفير بيئة مدرسية مناسبة آمنة وصحية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث "الفالح" جميع الطلاب والطالبات على سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من هذه المُبادرة تحقيقاً للحماية المجتمعية التي ينشدها الجميع، مقدماً شكره للقطاع الصحي في المحافظة على مبادراتهم وتعاونهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق المسار الخاص بتقديم لقاح كورونا للطلاب بسراة عبيدة
سبق

دشّن مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة تركي بن أحمد الفالح، اليوم وبالشراكة مع القطاع الصحي في المحافظة، المسار الخاص بتقديم لقاحات كورونا كوفيد-19 لطلاب مدارس المحافظة الفئة العُمرية من 12 عاماً وحتى 18 عاماً، بثانوية الملك فهد.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي 1443هـ، وحرصًا على العودة للحياة الطبيعية وسلامة المجتمع وانتظام العملية التعليمية.

وجاءت الترتيبات بتخصيص مسار للطلاب على أن يتبعها خلال الأيام القليلة القادمة مسار آخر خاص للطالبات بالتعاون مع القطاع الصحي، ضمن إطار الشراكة التي تسعى الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم للعمل من خلالها لإيجاد بيئة مدرسية تُحقق العودة الآمنة لجميع الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة حضورياً.

وأوضح مساعد مدير تعليم سراة عبيدة أن المبادرة تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها الطلاب والطالبات من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تحرص على سلامة الجميع، إلى جانب توفير بيئة مدرسية مناسبة آمنة وصحية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث "الفالح" جميع الطلاب والطالبات على سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من هذه المُبادرة تحقيقاً للحماية المجتمعية التي ينشدها الجميع، مقدماً شكره للقطاع الصحي في المحافظة على مبادراتهم وتعاونهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
03:40 PM

انطلاق المسار الخاص بتقديم لقاح كورونا للطلاب بسراة عبيدة

وسط تنظيم يراعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية

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علي حفول - سراة عبيدة
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دشّن مساعد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة تركي بن أحمد الفالح، اليوم وبالشراكة مع القطاع الصحي في المحافظة، المسار الخاص بتقديم لقاحات كورونا كوفيد-19 لطلاب مدارس المحافظة الفئة العُمرية من 12 عاماً وحتى 18 عاماً، بثانوية الملك فهد.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي 1443هـ، وحرصًا على العودة للحياة الطبيعية وسلامة المجتمع وانتظام العملية التعليمية.

وجاءت الترتيبات بتخصيص مسار للطلاب على أن يتبعها خلال الأيام القليلة القادمة مسار آخر خاص للطالبات بالتعاون مع القطاع الصحي، ضمن إطار الشراكة التي تسعى الشؤون الصحية المدرسية بإدارة التعليم للعمل من خلالها لإيجاد بيئة مدرسية تُحقق العودة الآمنة لجميع الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة حضورياً.

وأوضح مساعد مدير تعليم سراة عبيدة أن المبادرة تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي يجدها الطلاب والطالبات من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تحرص على سلامة الجميع، إلى جانب توفير بيئة مدرسية مناسبة آمنة وصحية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحث "الفالح" جميع الطلاب والطالبات على سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من هذه المُبادرة تحقيقاً للحماية المجتمعية التي ينشدها الجميع، مقدماً شكره للقطاع الصحي في المحافظة على مبادراتهم وتعاونهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

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