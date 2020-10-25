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حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد

السراني أصدر القرار والجامعة أعلنته عبر حسابها في تويتر

أصدر رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارًا يقضي بإجراء الاختبارات الدورية والنصفية لطلاب وطالبات الجامعة ‎عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.


وأوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي في "تويتر" أن القرار جاء حفاظًا على سلامة وصحة أبناء وبنات الجامعة.

جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد
سبق

أصدر رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارًا يقضي بإجراء الاختبارات الدورية والنصفية لطلاب وطالبات الجامعة ‎عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.


وأوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي في "تويتر" أن القرار جاء حفاظًا على سلامة وصحة أبناء وبنات الجامعة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
02:53 PM

حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد

السراني أصدر القرار والجامعة أعلنته عبر حسابها في تويتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أصدر رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني قرارًا يقضي بإجراء الاختبارات الدورية والنصفية لطلاب وطالبات الجامعة ‎عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.


وأوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي في "تويتر" أن القرار جاء حفاظًا على سلامة وصحة أبناء وبنات الجامعة.

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