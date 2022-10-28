الهلال يستعيد خدمات "علي البليهي" قبل موقعة "الأهلي"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة "الأهلي" مساء الغد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طبق مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب؛ حيث شهدت التدريبات الجماعية اليوم مشاركة اللاعب "علي آل بليهي"، فيما أجرى "موسى ماريغا" مرانًا تنوع ما بين الجري وأداء تدريبات بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي.

من جانبه تكفّل العضو الذهبي "سـلطان الزاهد" بمصروفات إقامة بعثة الفريق في "جدة".

وسيفتقد الهلال في مباراة الأهلي غدًا لخدمات الكوري الجنوبي "جانج هيون سو" بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، وبذلك لن يتواجد في التشكيلة الرسمية، بالإضافة لجهود ياسر الشهراني لذات السبب.