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"أمانة جدة" تكشف لـ"سبق" تسرب المياه بنفق السلام والاختناقات المرورية

"البقمي": توجيهات بسرعة المعالجة وعدم تكرار الحادثة

كشفت أمانة محافظة جدة، ملابسات تسرب المياه اليوم في نفق السلام، وما حصل من اختناقات مرورية.

وقال الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، لـ"سبق": إن "هذه المياه ناتجة من أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في الموقع، والتي يتم ضخها على شبكة النفق".

وأضاف: "حصل التجمع نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر"، مشيراً إلى أن تجمعات المياه نتجت عن ارتفاع منسوب المياه داخل خزان التجميع في نفق السلام وليس نفق الأندلس".

وأوضح "البقمي" أن الأمين صالح التركي باشر الحالة ووجّه بسرعة المعالجة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، حيث تمت معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد على مدار الساعة، لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ بالموقع".

أمانة جدة تسرب المياه اليوم في نفق السلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تكشف لـ"سبق" تسرب المياه بنفق السلام والاختناقات المرورية
سبق

كشفت أمانة محافظة جدة، ملابسات تسرب المياه اليوم في نفق السلام، وما حصل من اختناقات مرورية.

وقال الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، لـ"سبق": إن "هذه المياه ناتجة من أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في الموقع، والتي يتم ضخها على شبكة النفق".

وأضاف: "حصل التجمع نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر"، مشيراً إلى أن تجمعات المياه نتجت عن ارتفاع منسوب المياه داخل خزان التجميع في نفق السلام وليس نفق الأندلس".

وأوضح "البقمي" أن الأمين صالح التركي باشر الحالة ووجّه بسرعة المعالجة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، حيث تمت معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد على مدار الساعة، لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ بالموقع".

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
05:11 PM

"أمانة جدة" تكشف لـ"سبق" تسرب المياه بنفق السلام والاختناقات المرورية

"البقمي": توجيهات بسرعة المعالجة وعدم تكرار الحادثة

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,328

كشفت أمانة محافظة جدة، ملابسات تسرب المياه اليوم في نفق السلام، وما حصل من اختناقات مرورية.

وقال الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، لـ"سبق": إن "هذه المياه ناتجة من أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في الموقع، والتي يتم ضخها على شبكة النفق".

وأضاف: "حصل التجمع نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر"، مشيراً إلى أن تجمعات المياه نتجت عن ارتفاع منسوب المياه داخل خزان التجميع في نفق السلام وليس نفق الأندلس".

وأوضح "البقمي" أن الأمين صالح التركي باشر الحالة ووجّه بسرعة المعالجة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، حيث تمت معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد على مدار الساعة، لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ بالموقع".

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