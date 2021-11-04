النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلقة جداً

قد تسجّل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا "مقلقة جداً"، محذرةً من أن المنطقة الأوروبية قد تسجّل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل.

قال هانز كلوغ مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي: إن "الوتيرة الحالية لانتقال كوفيد-19 عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية".

وأوضح أنه "إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فبراير 2022".

يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصحة العالمية": وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلقة جداً
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا "مقلقة جداً"، محذرةً من أن المنطقة الأوروبية قد تسجّل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل.

قال هانز كلوغ مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي: إن "الوتيرة الحالية لانتقال كوفيد-19 عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية".

وأوضح أنه "إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فبراير 2022".

يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:17 PM

"الصحة العالمية": وتيرة انتقال كورونا في أوروبا مقلقة جداً

قد تسجّل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
232

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا "مقلقة جداً"، محذرةً من أن المنطقة الأوروبية قد تسجّل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فبراير المقبل.

قال هانز كلوغ مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي: إن "الوتيرة الحالية لانتقال كوفيد-19 عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية".

وأوضح أنه "إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فبراير 2022".

يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,961
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,084
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,157

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة