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"النقل" تطلق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ54 وظيفة

يستهدف حاملي "البكالوريوس" و"الماجستير" الذين لم يمض على تخرجهم 4 سنوات

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ(54) وظيفة في عدد من التخصصات التي تحتاجها الوزارة.

وستشمل التخصصات: "الهندسية، وتقنية المعلومات، والتخصيص والاستثمار، والقانونية، والتسويق والاتصال المؤسسي، والمالية، والموارد البشرية، والمنافسات والمشتريات".

ويساهم هذا البرنامج في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة من أبناء وبنات الوطن، واستقطاب الخريجين المتميزين للعمل في وزارة النقل، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة لتسهيل انضمامهم للعمل في الوزارة، وتطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً منتهية بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح من خلال التعاقد على أداء مهمات الوظائف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة التي سيؤدي مهامها الوظيفية والمستحقة في بداية البرنامج.

ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس والماجستير الذين لم يمض على تخرجهم أربع سنوات، وسيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر الرابط : https://masar.gov.sa ابتداءً من الثلاثاء 3 ذو الحجة 1442هـ الموافق 13 يوليو 2021م ولمدة خمسة أيام.

وحددت الوزارة الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة، وأكدت على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة: https://mot.gov.sa.

وشددت على ضرورة إحضار أصول الوثائق والمستندات عند المراجعة لمن تم إعلان أسمائهم لغرض استكمال إجراءات البرنامج، لافتة إلى أن من لم يراجع أو يكمل المتطلبات منه خلال الفترة المحددة فإن ذلك يعدّ عدولاً عن الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تطلق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ54 وظيفة
سبق

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ(54) وظيفة في عدد من التخصصات التي تحتاجها الوزارة.

وستشمل التخصصات: "الهندسية، وتقنية المعلومات، والتخصيص والاستثمار، والقانونية، والتسويق والاتصال المؤسسي، والمالية، والموارد البشرية، والمنافسات والمشتريات".

ويساهم هذا البرنامج في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة من أبناء وبنات الوطن، واستقطاب الخريجين المتميزين للعمل في وزارة النقل، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة لتسهيل انضمامهم للعمل في الوزارة، وتطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً منتهية بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح من خلال التعاقد على أداء مهمات الوظائف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة التي سيؤدي مهامها الوظيفية والمستحقة في بداية البرنامج.

ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس والماجستير الذين لم يمض على تخرجهم أربع سنوات، وسيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر الرابط : https://masar.gov.sa ابتداءً من الثلاثاء 3 ذو الحجة 1442هـ الموافق 13 يوليو 2021م ولمدة خمسة أيام.

وحددت الوزارة الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة، وأكدت على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة: https://mot.gov.sa.

وشددت على ضرورة إحضار أصول الوثائق والمستندات عند المراجعة لمن تم إعلان أسمائهم لغرض استكمال إجراءات البرنامج، لافتة إلى أن من لم يراجع أو يكمل المتطلبات منه خلال الفترة المحددة فإن ذلك يعدّ عدولاً عن الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:46 AM

"النقل" تطلق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ54 وظيفة

يستهدف حاملي "البكالوريوس" و"الماجستير" الذين لم يمض على تخرجهم 4 سنوات

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متعب البقمي - الرياض
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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ(54) وظيفة في عدد من التخصصات التي تحتاجها الوزارة.

وستشمل التخصصات: "الهندسية، وتقنية المعلومات، والتخصيص والاستثمار، والقانونية، والتسويق والاتصال المؤسسي، والمالية، والموارد البشرية، والمنافسات والمشتريات".

ويساهم هذا البرنامج في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة من أبناء وبنات الوطن، واستقطاب الخريجين المتميزين للعمل في وزارة النقل، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة لتسهيل انضمامهم للعمل في الوزارة، وتطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً منتهية بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح من خلال التعاقد على أداء مهمات الوظائف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة التي سيؤدي مهامها الوظيفية والمستحقة في بداية البرنامج.

ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس والماجستير الذين لم يمض على تخرجهم أربع سنوات، وسيخضع المتقدمون للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر الرابط : https://masar.gov.sa ابتداءً من الثلاثاء 3 ذو الحجة 1442هـ الموافق 13 يوليو 2021م ولمدة خمسة أيام.

وحددت الوزارة الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة، وأكدت على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة: https://mot.gov.sa.

وشددت على ضرورة إحضار أصول الوثائق والمستندات عند المراجعة لمن تم إعلان أسمائهم لغرض استكمال إجراءات البرنامج، لافتة إلى أن من لم يراجع أو يكمل المتطلبات منه خلال الفترة المحددة فإن ذلك يعدّ عدولاً عن الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.

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