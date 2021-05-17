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خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك

استعرض خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتفصيلاً، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك البحرين السعودية البحرين مملكة البحرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتفصيلاً، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
11:56 PM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:47 AM

خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك

استعرض خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,422

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتفصيلاً، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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