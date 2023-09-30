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وزير التجارة يلتقي عددًا من المسؤولين وأصحاب الأعمال في النمسا

لبحث تعزيز وتطوير العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري

التقى وفد منظومة التجارة برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين في غرفة التجارة العربية النمساوية،

وتناول اللقاء فرص تعزيز وتطوير العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في ظل التسهيلات والإصلاحات النوعية التي يحظى بها قطاع الأعمال في المملكة.

وأكد القصبي، في بداية اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مبيناً أن الجانبين يطمحان إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، خاصةً أن الاقتصاد السعودي يشهد منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 تحولات جذرية أدت إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة، ما يسهم في تنوع الاقتصاد وتوافر العديد من الفرص أمام المستثمرين، إضافةً إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات التي تواجههم.

من جانبها، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المملكة خلال الخمسة أعوام الماضية، التي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة.

بدورها، ذكرت نائب رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية ماريا ميترمير، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات والدعم الموجه لقطاع الأعمال في المملكة.
وألمحت إلى اهتمام عدد من أصحاب الأعمال بالدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص والحوافز التي تمنحها المملكة للمستثمر الأجنبي في سبيل تشجيع الشركات النمساوية على التوسع في أعمالها وتأسيس أخرى جديدة في القطاعات الواعدة.

وشارك في اللقاء مساعد وزير التجارة بدر الهداب، والأمين العام للغرفة مضر خوجة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا مارتن وولر، وأعضاء الغرفة من سيدات ورجال الأعمال.

من جهة أخرى، التقى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة غادة والي، لبحث سبل التعاون في العديد من الملفات المشتركة، وأهمية نزاهة وأمن التجارة التي تعد من العوامل الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التجارة يلتقي عددًا من المسؤولين وأصحاب الأعمال في النمسا
سبق

التقى وفد منظومة التجارة برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين في غرفة التجارة العربية النمساوية،

وتناول اللقاء فرص تعزيز وتطوير العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في ظل التسهيلات والإصلاحات النوعية التي يحظى بها قطاع الأعمال في المملكة.

وأكد القصبي، في بداية اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مبيناً أن الجانبين يطمحان إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، خاصةً أن الاقتصاد السعودي يشهد منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 تحولات جذرية أدت إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة، ما يسهم في تنوع الاقتصاد وتوافر العديد من الفرص أمام المستثمرين، إضافةً إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات التي تواجههم.

من جانبها، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المملكة خلال الخمسة أعوام الماضية، التي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة.

بدورها، ذكرت نائب رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية ماريا ميترمير، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات والدعم الموجه لقطاع الأعمال في المملكة.
وألمحت إلى اهتمام عدد من أصحاب الأعمال بالدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص والحوافز التي تمنحها المملكة للمستثمر الأجنبي في سبيل تشجيع الشركات النمساوية على التوسع في أعمالها وتأسيس أخرى جديدة في القطاعات الواعدة.

وشارك في اللقاء مساعد وزير التجارة بدر الهداب، والأمين العام للغرفة مضر خوجة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا مارتن وولر، وأعضاء الغرفة من سيدات ورجال الأعمال.

من جهة أخرى، التقى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة غادة والي، لبحث سبل التعاون في العديد من الملفات المشتركة، وأهمية نزاهة وأمن التجارة التي تعد من العوامل الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
03:58 PM

وزير التجارة يلتقي عددًا من المسؤولين وأصحاب الأعمال في النمسا

لبحث تعزيز وتطوير العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وفد منظومة التجارة برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي عدداً من رجال الأعمال والمسؤولين في غرفة التجارة العربية النمساوية،

وتناول اللقاء فرص تعزيز وتطوير العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في ظل التسهيلات والإصلاحات النوعية التي يحظى بها قطاع الأعمال في المملكة.

وأكد القصبي، في بداية اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مبيناً أن الجانبين يطمحان إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، خاصةً أن الاقتصاد السعودي يشهد منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 تحولات جذرية أدت إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة، ما يسهم في تنوع الاقتصاد وتوافر العديد من الفرص أمام المستثمرين، إضافةً إلى تقديم الدعم وتذليل العقبات التي تواجههم.

من جانبها، استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المملكة خلال الخمسة أعوام الماضية، التي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية معززة للنمو الاقتصادي من خلال العديد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والإجرائية في قطاعات مختلفة.

بدورها، ذكرت نائب رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية ماريا ميترمير، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية وتسهيل الإجراءات والدعم الموجه لقطاع الأعمال في المملكة.
وألمحت إلى اهتمام عدد من أصحاب الأعمال بالدخول إلى السوق السعودية والاستفادة من الفرص والحوافز التي تمنحها المملكة للمستثمر الأجنبي في سبيل تشجيع الشركات النمساوية على التوسع في أعمالها وتأسيس أخرى جديدة في القطاعات الواعدة.

وشارك في اللقاء مساعد وزير التجارة بدر الهداب، والأمين العام للغرفة مضر خوجة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا مارتن وولر، وأعضاء الغرفة من سيدات ورجال الأعمال.

من جهة أخرى، التقى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتورة غادة والي، لبحث سبل التعاون في العديد من الملفات المشتركة، وأهمية نزاهة وأمن التجارة التي تعد من العوامل الأساسية للقدرة التنافسية الاقتصادية.

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