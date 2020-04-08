عبور 56 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

مركز الملك سلمان يسلّم 150 طنًّا من التمور هدية المملكة لليمن

عبرت منفذَ الوديعة الحدودي 56 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 14 مارس إلى 8 أبريل 2020م، تستهدف محافظات: مأرب، والجوف، والمهرة، وحضرموت، وتحمل على متنها موادَّ طبية وغذائية وإيوائية تزن 885 طنًّا، منها 13 طنًّا من المواد الطبية، و782 طنًّا تشتمل على 8,735 سلة غذائية، و90 طنًّا تشتمل على 3,479 حقيبة إيوائية.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.

كما سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن، أمس؛ 150 طنًّا من التمور هدية حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمهورية اليمنية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث حضر التسليمَ ممثل الحكومة اليمنية المنسق العام للّجنة العليا للإغاثة الدكتور جمال بالفقيه، وممثلي مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن.

وثمّن بالفقيه الدور التي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة باليمن، مشيرًا إلى أن الهدية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات اليمنية.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.