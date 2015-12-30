أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 51.21 دولار للبرميل
ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%
صعدت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، مدعمة بتراجع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 0.5%، إلى 51.21 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%، إلى 48.13 دولار للبرميل، وفق رويترز.
ويتابع المستثمرون مستجدات سلالة كورونا الجديدة، إذ سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بها بعد أقل من أسبوعين من اكتشافها في المملكة المتحدة.
النفط
أسعار النفط
أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 51.21 دولار للبرميل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-30
صعدت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، مدعمة بتراجع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 0.5%، إلى 51.21 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%، إلى 48.13 دولار للبرميل، وفق رويترز.
ويتابع المستثمرون مستجدات سلالة كورونا الجديدة، إذ سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بها بعد أقل من أسبوعين من اكتشافها في المملكة المتحدة.
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:46 AM
أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 51.21 دولار للبرميل
ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%
صعدت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، مدعمة بتراجع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 0.5%، إلى 51.21 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%، إلى 48.13 دولار للبرميل، وفق رويترز.
ويتابع المستثمرون مستجدات سلالة كورونا الجديدة، إذ سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بها بعد أقل من أسبوعين من اكتشافها في المملكة المتحدة.