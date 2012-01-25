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بالصور.. "الأمن البيئي" يضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بالرياض

في موقعين يملكهما مواطنان ويعمل فيهما 7 مقيمين من 4 جنسيات

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض وشرطة وأمانة المنطقة، ضبط أعمال تجريف للتربة دون تصاريح في موقعين بمدينة الرياض، يملكهما مواطنان، ويعمل فيهما 7 مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والصومالية والهندية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها دون تصريح.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 آليات ومعدات مستخدمة في تجريف التربة ونقلها، وجرت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الأمن البيئي" يضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بالرياض
سبق

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض وشرطة وأمانة المنطقة، ضبط أعمال تجريف للتربة دون تصاريح في موقعين بمدينة الرياض، يملكهما مواطنان، ويعمل فيهما 7 مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والصومالية والهندية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها دون تصريح.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 آليات ومعدات مستخدمة في تجريف التربة ونقلها، وجرت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
06:46 PM

بالصور.. "الأمن البيئي" يضبط عدداً من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة بالرياض

في موقعين يملكهما مواطنان ويعمل فيهما 7 مقيمين من 4 جنسيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,937

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض وشرطة وأمانة المنطقة، ضبط أعمال تجريف للتربة دون تصاريح في موقعين بمدينة الرياض، يملكهما مواطنان، ويعمل فيهما 7 مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والصومالية والهندية، في مخالفة لنظام البيئة التي تمنع نقل التربة أو جرفها دون تصريح.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 آليات ومعدات مستخدمة في تجريف التربة ونقلها، وجرت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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