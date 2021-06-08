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موفي سينما توقع اتفاقية "توطين" مع وزارة الموارد البشرية لدعم وتمكين الشباب والشابات السعوديين

وقعت شركة موفي لدور السينما اتفاقية "برنامج توطين" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيماناً منها بالطاقات الوطنية والكفاءات المحلية، وتماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى توفير فرص العمل للشباب والشابات السعوديين ودعمهم وتمكينهم.

حيث إن من أهداف برنامج التحول الوطني تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص. تمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين ومساعد الوكيل الأستاذ بدر الجارد والأستاذ ماجد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات لدى شركة موفي لدور السينما، والتي ستوفر أكثر من ١٠٠٠ وظيفة في مختلف أنحاء المملكة للعمل في قطاع تشغيل دور السينما أحد أبرز القطاعات في المملكة والأكبر نمواً.

وصرح ماجد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات في شركة موفي بمدى أهمية بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المختلفة وتوحيد الجهود لدعم الشباب السعودي، وأعرب عن تفاؤله وحماسه لإشراك شباب الوطن في تنمية الاقتصاد، وتقديم التدريب والتأهيل الشامل ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة عالية، حيث تسعد شركة موفي وتفخر بمنظومة وطنية متكاملة تحقق النجاحات على كافة الأصعدة.

الجدير بالذكر أن موفي سينما تعمل حالياً من خلال 10 فروع في 6 مدن مختلفة حول المملكة، وتعتزم الشركة تدشين 30 فرعاً جديداً بنهاية عام 2022.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موفي سينما توقع اتفاقية "توطين" مع وزارة الموارد البشرية لدعم وتمكين الشباب والشابات السعوديين
سبق

وقعت شركة موفي لدور السينما اتفاقية "برنامج توطين" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيماناً منها بالطاقات الوطنية والكفاءات المحلية، وتماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى توفير فرص العمل للشباب والشابات السعوديين ودعمهم وتمكينهم.

حيث إن من أهداف برنامج التحول الوطني تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص. تمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين ومساعد الوكيل الأستاذ بدر الجارد والأستاذ ماجد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات لدى شركة موفي لدور السينما، والتي ستوفر أكثر من ١٠٠٠ وظيفة في مختلف أنحاء المملكة للعمل في قطاع تشغيل دور السينما أحد أبرز القطاعات في المملكة والأكبر نمواً.

وصرح ماجد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات في شركة موفي بمدى أهمية بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المختلفة وتوحيد الجهود لدعم الشباب السعودي، وأعرب عن تفاؤله وحماسه لإشراك شباب الوطن في تنمية الاقتصاد، وتقديم التدريب والتأهيل الشامل ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة عالية، حيث تسعد شركة موفي وتفخر بمنظومة وطنية متكاملة تحقق النجاحات على كافة الأصعدة.

الجدير بالذكر أن موفي سينما تعمل حالياً من خلال 10 فروع في 6 مدن مختلفة حول المملكة، وتعتزم الشركة تدشين 30 فرعاً جديداً بنهاية عام 2022.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:39 PM

موفي سينما توقع اتفاقية "توطين" مع وزارة الموارد البشرية لدعم وتمكين الشباب والشابات السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت شركة موفي لدور السينما اتفاقية "برنامج توطين" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيماناً منها بالطاقات الوطنية والكفاءات المحلية، وتماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى توفير فرص العمل للشباب والشابات السعوديين ودعمهم وتمكينهم.

حيث إن من أهداف برنامج التحول الوطني تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص. تمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين ومساعد الوكيل الأستاذ بدر الجارد والأستاذ ماجد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات لدى شركة موفي لدور السينما، والتي ستوفر أكثر من ١٠٠٠ وظيفة في مختلف أنحاء المملكة للعمل في قطاع تشغيل دور السينما أحد أبرز القطاعات في المملكة والأكبر نمواً.

وصرح ماجد الحارثي الرئيس التنفيذي للخدمات في شركة موفي بمدى أهمية بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المختلفة وتوحيد الجهود لدعم الشباب السعودي، وأعرب عن تفاؤله وحماسه لإشراك شباب الوطن في تنمية الاقتصاد، وتقديم التدريب والتأهيل الشامل ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة عالية، حيث تسعد شركة موفي وتفخر بمنظومة وطنية متكاملة تحقق النجاحات على كافة الأصعدة.

الجدير بالذكر أن موفي سينما تعمل حالياً من خلال 10 فروع في 6 مدن مختلفة حول المملكة، وتعتزم الشركة تدشين 30 فرعاً جديداً بنهاية عام 2022.

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