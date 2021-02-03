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دخول نجم "الجبهة" السبت.. و"ابن عميرة": تتخلله أمطار وأجواؤه متقلبة وفيه "دفاة العجوز"

قال لـ"سبق": أيامه الأفضل للتنزه في البراري

توقعَ الفلكي المشرف على حساب "ابن عميرة" المناخي الزراعي، محمد بن عيد ابن عميرة، أن يكون بداية نجم الجبهة السبت المُقبل وفقًا لمتابعات الحساب للفترة المقبلة.

وقال "ابن عميرة" في تصريحٍ لـ"سبق": "يبدأ نجم الجبهة باردًا، ويحدث تحسن ملحوظ على درجة الحرارة، فيكون دافئًا خاصةً وقت الضُّحى، والبرد يقتصر على فترة الصباح الباكر، ويتسم هذا النجم بالتقلبات، فربما يشعر الناس بالدفء وفجأةً ودون سابق إنذار يكون هناك تيار بارد؛ لذلك سميت بـ"دفاة العجوز".

وأشار إلى أن الرياح جنوبية غربية، وهي رياح باردة رطبة، وتشتد في اليومين الأولين والأخيرين، وعادةً من بعد الظهر إلى منتصف الليل.

وعن الأمطار بمشيئة الله من الناحية الزراعية، قال الفلكي "ابن عميرة": إن "أشجار الفواكه لا تُسقى مثل التين والعنب والرمان وغيرها، وتبدأ زراعة الخضراوات البقولية، وقد قيل "الجبهة النبهة"، فتُنبه الأشياء التي كانت في بيات، حيوان أم نبات، فتُنبه الديار قصيرة الأجل، وتبدو الأرض مخضرّة تمامًا، فهي من أفضل الأيام للتنزه في البراري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دخول نجم "الجبهة" السبت.. و"ابن عميرة": تتخلله أمطار وأجواؤه متقلبة وفيه "دفاة العجوز"
سبق

توقعَ الفلكي المشرف على حساب "ابن عميرة" المناخي الزراعي، محمد بن عيد ابن عميرة، أن يكون بداية نجم الجبهة السبت المُقبل وفقًا لمتابعات الحساب للفترة المقبلة.

وقال "ابن عميرة" في تصريحٍ لـ"سبق": "يبدأ نجم الجبهة باردًا، ويحدث تحسن ملحوظ على درجة الحرارة، فيكون دافئًا خاصةً وقت الضُّحى، والبرد يقتصر على فترة الصباح الباكر، ويتسم هذا النجم بالتقلبات، فربما يشعر الناس بالدفء وفجأةً ودون سابق إنذار يكون هناك تيار بارد؛ لذلك سميت بـ"دفاة العجوز".

وأشار إلى أن الرياح جنوبية غربية، وهي رياح باردة رطبة، وتشتد في اليومين الأولين والأخيرين، وعادةً من بعد الظهر إلى منتصف الليل.

وعن الأمطار بمشيئة الله من الناحية الزراعية، قال الفلكي "ابن عميرة": إن "أشجار الفواكه لا تُسقى مثل التين والعنب والرمان وغيرها، وتبدأ زراعة الخضراوات البقولية، وقد قيل "الجبهة النبهة"، فتُنبه الأشياء التي كانت في بيات، حيوان أم نبات، فتُنبه الديار قصيرة الأجل، وتبدو الأرض مخضرّة تمامًا، فهي من أفضل الأيام للتنزه في البراري".

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:23 PM

دخول نجم "الجبهة" السبت.. و"ابن عميرة": تتخلله أمطار وأجواؤه متقلبة وفيه "دفاة العجوز"

قال لـ"سبق": أيامه الأفضل للتنزه في البراري

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فهد العتيبي - الرياض
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توقعَ الفلكي المشرف على حساب "ابن عميرة" المناخي الزراعي، محمد بن عيد ابن عميرة، أن يكون بداية نجم الجبهة السبت المُقبل وفقًا لمتابعات الحساب للفترة المقبلة.

وقال "ابن عميرة" في تصريحٍ لـ"سبق": "يبدأ نجم الجبهة باردًا، ويحدث تحسن ملحوظ على درجة الحرارة، فيكون دافئًا خاصةً وقت الضُّحى، والبرد يقتصر على فترة الصباح الباكر، ويتسم هذا النجم بالتقلبات، فربما يشعر الناس بالدفء وفجأةً ودون سابق إنذار يكون هناك تيار بارد؛ لذلك سميت بـ"دفاة العجوز".

وأشار إلى أن الرياح جنوبية غربية، وهي رياح باردة رطبة، وتشتد في اليومين الأولين والأخيرين، وعادةً من بعد الظهر إلى منتصف الليل.

وعن الأمطار بمشيئة الله من الناحية الزراعية، قال الفلكي "ابن عميرة": إن "أشجار الفواكه لا تُسقى مثل التين والعنب والرمان وغيرها، وتبدأ زراعة الخضراوات البقولية، وقد قيل "الجبهة النبهة"، فتُنبه الأشياء التي كانت في بيات، حيوان أم نبات، فتُنبه الديار قصيرة الأجل، وتبدو الأرض مخضرّة تمامًا، فهي من أفضل الأيام للتنزه في البراري".

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