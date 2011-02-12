إصابات كورونا عربيًّا: العراق 3776 والمغرب 1148 وقطر 657 والجزائر 532

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 29 حالة وفاة و3776 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا .



وأفادت وزارة الصحة في العراق في بيان اليوم بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، وارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 24 ألفًا و655 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات أيضًا ارتفع إلى مليونَيْن و271 ألفًا و521 إصابة، وأن عدد المتعافين بلغ 5718 متعافيًا؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونَيْن و178 ألفًا و584 متعافيًا .



فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.153.562.



وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت اليوم 20 حالة وفاة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15747، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى1.117.573 .



يأتي هذا فيما سجَّلت قطر خلال الـ 24 ساعة الماضية 657 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد – 19".



وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان بأنه تم تسجيل 532 إصابة جديدة بالمرض ضمن المجتمع، و125 حالة ضمن المسافرين، مشيرة إلى أنه تم شفاء 1289 مصابًا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 339427 حالة .



وأخيرًا سجَّلت الجزائر 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم بأن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 260723 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6703 حالات.