النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بخماسية نظيفة.. "قطر" تتأهل لنصف نهائي كأس "العرب" على حساب "الإمارات"

تأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي من مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تغلبه على المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة أمس الجمعة على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

الأهداف الخمسة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة الـ6، ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة الـ28، وأضاف اللاعب بوعلام خوخي الثالث في الدقيقة الـ36.

والهدف الرابع سجله اللاعب عبدالعزيز حاتم في الدقيقة الـ44 قبل أن يختتم المعز علي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ46.

يُذكر أن المنتخب القطري سينتظر الفائز من مباراة المنتخبين المغربي والجزائري للعب في الدور نصف النهائي.

كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بخماسية نظيفة.. "قطر" تتأهل لنصف نهائي كأس "العرب" على حساب "الإمارات"
سبق

تأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي من مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تغلبه على المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة أمس الجمعة على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

الأهداف الخمسة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة الـ6، ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة الـ28، وأضاف اللاعب بوعلام خوخي الثالث في الدقيقة الـ36.

والهدف الرابع سجله اللاعب عبدالعزيز حاتم في الدقيقة الـ44 قبل أن يختتم المعز علي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ46.

يُذكر أن المنتخب القطري سينتظر الفائز من مباراة المنتخبين المغربي والجزائري للعب في الدور نصف النهائي.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:09 AM

بخماسية نظيفة.. "قطر" تتأهل لنصف نهائي كأس "العرب" على حساب "الإمارات"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
571

تأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي من مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تغلبه على المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة أمس الجمعة على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

الأهداف الخمسة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة الـ6، ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة الـ28، وأضاف اللاعب بوعلام خوخي الثالث في الدقيقة الـ36.

والهدف الرابع سجله اللاعب عبدالعزيز حاتم في الدقيقة الـ44 قبل أن يختتم المعز علي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ46.

يُذكر أن المنتخب القطري سينتظر الفائز من مباراة المنتخبين المغربي والجزائري للعب في الدور نصف النهائي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,403
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة