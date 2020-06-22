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مع الحذر.. الحركة تدب في صوالين الحلاقة والمراكز الرياضية بحائل

مع تطبيق الاشتراطات الاحترازية ‏ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

استأنفت صوالين الحلاقة في منطقة حائل ممارسة أنشطتها وسط تطبيق ‏‏"البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، بعد رفع التعليق عن أنشطتها ‏التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ‏المستجد "كوفيد-19".‏

وشهدت صوالين الحلاقة الرجالية في مختلف المدن والقرى بالمنطقة إقبالاً ‏يضفي عليه الالتزام والاحتراز والحذر، وتطبيقها للبروتوكولات التي ‏أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتضمنت البروتوكولات إرشادات ‏واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وذلك احترازيًا لضمان ‏سلامة الجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا.‏

وعاودت الصالات والمراكز الرياضية في منطقة حائل أنشطتها ‏الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية ‏المعلنة من قبل الوزارة في "البروتوكول الطبي" المخصص لهذه الأنشطة ‏للوقاية من فيروس كورونا المستجد.‏

صوالين الحلاقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع الحذر.. الحركة تدب في صوالين الحلاقة والمراكز الرياضية بحائل
سبق

استأنفت صوالين الحلاقة في منطقة حائل ممارسة أنشطتها وسط تطبيق ‏‏"البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، بعد رفع التعليق عن أنشطتها ‏التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ‏المستجد "كوفيد-19".‏

وشهدت صوالين الحلاقة الرجالية في مختلف المدن والقرى بالمنطقة إقبالاً ‏يضفي عليه الالتزام والاحتراز والحذر، وتطبيقها للبروتوكولات التي ‏أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتضمنت البروتوكولات إرشادات ‏واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وذلك احترازيًا لضمان ‏سلامة الجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا.‏

وعاودت الصالات والمراكز الرياضية في منطقة حائل أنشطتها ‏الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية ‏المعلنة من قبل الوزارة في "البروتوكول الطبي" المخصص لهذه الأنشطة ‏للوقاية من فيروس كورونا المستجد.‏

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
03:11 PM

مع الحذر.. الحركة تدب في صوالين الحلاقة والمراكز الرياضية بحائل

مع تطبيق الاشتراطات الاحترازية ‏ للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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استأنفت صوالين الحلاقة في منطقة حائل ممارسة أنشطتها وسط تطبيق ‏‏"البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، بعد رفع التعليق عن أنشطتها ‏التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ‏المستجد "كوفيد-19".‏

وشهدت صوالين الحلاقة الرجالية في مختلف المدن والقرى بالمنطقة إقبالاً ‏يضفي عليه الالتزام والاحتراز والحذر، وتطبيقها للبروتوكولات التي ‏أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتضمنت البروتوكولات إرشادات ‏واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وذلك احترازيًا لضمان ‏سلامة الجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا.‏

وعاودت الصالات والمراكز الرياضية في منطقة حائل أنشطتها ‏الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية ‏المعلنة من قبل الوزارة في "البروتوكول الطبي" المخصص لهذه الأنشطة ‏للوقاية من فيروس كورونا المستجد.‏

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