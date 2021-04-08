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تكريم الطالب "مسروحي" لفوزه في مسابقة "مدرستي"

تم مساء اليوم تكريم الطالب "ايان محمد حسن مسروحي" بمناسبة فوزه في مسابقة منصة مدرستي، وذلك بحضور مدير التعليم الأهلي موسى سويدي، ومشرف التعليم الأهلي جبريل زغيبي، وقائد المدرسة عبدالرحيم مطهري.

وكان الطالب "مسروحي" كرمه الأسبوع الماضي محافظ صبيا المكلف إبراهيم مديني العتودي، بحضور الدكتور حسن بن محسن خرمي مدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا في منطقة جازان؛ نظير تميزه وفوزه في مسابقة منصة مدرستي الرقمية على مستوى مكتب التعليم بصبيا، وأثنى الجميع على تميزه وحرصه الدائم، سائلين الله -عز وجل- له كل التوفيق والنجاح.

وتهدف مسابقة منصة مدرستي إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد، وتحفيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية.

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تكريم الطالب "مسروحي" لفوزه في مسابقة "مدرستي"
سبق

تم مساء اليوم تكريم الطالب "ايان محمد حسن مسروحي" بمناسبة فوزه في مسابقة منصة مدرستي، وذلك بحضور مدير التعليم الأهلي موسى سويدي، ومشرف التعليم الأهلي جبريل زغيبي، وقائد المدرسة عبدالرحيم مطهري.

وكان الطالب "مسروحي" كرمه الأسبوع الماضي محافظ صبيا المكلف إبراهيم مديني العتودي، بحضور الدكتور حسن بن محسن خرمي مدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا في منطقة جازان؛ نظير تميزه وفوزه في مسابقة منصة مدرستي الرقمية على مستوى مكتب التعليم بصبيا، وأثنى الجميع على تميزه وحرصه الدائم، سائلين الله -عز وجل- له كل التوفيق والنجاح.

وتهدف مسابقة منصة مدرستي إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد، وتحفيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
09:26 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:22 PM

تكريم الطالب "مسروحي" لفوزه في مسابقة "مدرستي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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تم مساء اليوم تكريم الطالب "ايان محمد حسن مسروحي" بمناسبة فوزه في مسابقة منصة مدرستي، وذلك بحضور مدير التعليم الأهلي موسى سويدي، ومشرف التعليم الأهلي جبريل زغيبي، وقائد المدرسة عبدالرحيم مطهري.

وكان الطالب "مسروحي" كرمه الأسبوع الماضي محافظ صبيا المكلف إبراهيم مديني العتودي، بحضور الدكتور حسن بن محسن خرمي مدير التربية والتعليم بمحافظة صبيا في منطقة جازان؛ نظير تميزه وفوزه في مسابقة منصة مدرستي الرقمية على مستوى مكتب التعليم بصبيا، وأثنى الجميع على تميزه وحرصه الدائم، سائلين الله -عز وجل- له كل التوفيق والنجاح.

وتهدف مسابقة منصة مدرستي إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، ونشر المفاهيم الصحيحة حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد، وتحفيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية.

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