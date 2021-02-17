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خلاف انتهى بطلقات رشاش قاتلة.. تنفيذ حكم القصاص من مواطن قتل آخر بنجران

حكم كان قد تأجل استيفاؤه إلى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع البقية

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بمواطن في مدينة نجران؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش؛ ما أدّى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / محمد بن ظافر بن مانع العباس - سعودي الجنسية - على قتل / علي بن محمد بن صالح اليامي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه، بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن ظافر بن مانع العباس، اليوم الأربعاء 05 / 07 / 1442 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلاف انتهى بطلقات رشاش قاتلة.. تنفيذ حكم القصاص من مواطن قتل آخر بنجران
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بمواطن في مدينة نجران؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش؛ ما أدّى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / محمد بن ظافر بن مانع العباس - سعودي الجنسية - على قتل / علي بن محمد بن صالح اليامي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه، بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن ظافر بن مانع العباس، اليوم الأربعاء 05 / 07 / 1442 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
01:38 PM

خلاف انتهى بطلقات رشاش قاتلة.. تنفيذ حكم القصاص من مواطن قتل آخر بنجران

حكم كان قد تأجل استيفاؤه إلى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع البقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بمواطن في مدينة نجران؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش؛ ما أدّى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / محمد بن ظافر بن مانع العباس - سعودي الجنسية - على قتل / علي بن محمد بن صالح اليامي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه، بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن ظافر بن مانع العباس، اليوم الأربعاء 05 / 07 / 1442 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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