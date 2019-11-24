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وصول تعزيزات عسكرية كبيرة ودعم لوجيستي من "‫التحالف" إلى ‫مأرب

تضمنت آليات وأسلحة حديثة ومجندين سيتم توزيعهم بمختلف جبهات القتال

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة مأرب، أمس الثلاثاء، حيث تضمنت التعزيزات آليات عسكرية وأسلحة حديثة وعددًا كبيرًا من المجندين الذين سيتم توزيعهم على مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وتفصيلاً، تشهد جبهات القتال بمحافظة مأرب، معارك عنيفة ومتواصلة، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية، منذ مطلع العام الجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وصول تعزيزات عسكرية كبيرة ودعم لوجيستي من "‫التحالف" إلى ‫مأرب
سبق

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة مأرب، أمس الثلاثاء، حيث تضمنت التعزيزات آليات عسكرية وأسلحة حديثة وعددًا كبيرًا من المجندين الذين سيتم توزيعهم على مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وتفصيلاً، تشهد جبهات القتال بمحافظة مأرب، معارك عنيفة ومتواصلة، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية، منذ مطلع العام الجاري.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
12:43 AM

وصول تعزيزات عسكرية كبيرة ودعم لوجيستي من "‫التحالف" إلى ‫مأرب

تضمنت آليات وأسلحة حديثة ومجندين سيتم توزيعهم بمختلف جبهات القتال

A A A
فهد كاملي - الرياض
1
2,228

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة مأرب، أمس الثلاثاء، حيث تضمنت التعزيزات آليات عسكرية وأسلحة حديثة وعددًا كبيرًا من المجندين الذين سيتم توزيعهم على مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وتفصيلاً، تشهد جبهات القتال بمحافظة مأرب، معارك عنيفة ومتواصلة، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية، منذ مطلع العام الجاري.

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142 مليون ..

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