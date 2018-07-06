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"النقل" تُمدّد فترة التقديم على الوظائف الـ (127) الرجالية حتى مساء السبت

لإتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات للتقديم التي طرحتها الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة النقل عن تمديد فترة التقديم على الوظائف الرجالية التي طرحتها الأسبوع الماضي، وذلك حتى مساء يوم السبت المقبل الموافق ٢٣ شوال.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بهدف إتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات، حيث تقرر تمديد التقديم على وظائف الرجال إلى مساء يوم السبت المقبل 23 شوال حتى الساعة 11:59م.

وكانت "النقل" قد دعت بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغل ١٢٧ وظيفة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الفنية والإدارية" الراغبين التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية، وحددت فترة التقديم للوظائف الرجالية من الفترة 19 /10 /1439هـ حتى 21 /10/ 1439هـ، والتي تم تمديدها الليلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تُمدّد فترة التقديم على الوظائف الـ (127) الرجالية حتى مساء السبت
سبق

أعلنت وزارة النقل عن تمديد فترة التقديم على الوظائف الرجالية التي طرحتها الأسبوع الماضي، وذلك حتى مساء يوم السبت المقبل الموافق ٢٣ شوال.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بهدف إتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات، حيث تقرر تمديد التقديم على وظائف الرجال إلى مساء يوم السبت المقبل 23 شوال حتى الساعة 11:59م.

وكانت "النقل" قد دعت بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغل ١٢٧ وظيفة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الفنية والإدارية" الراغبين التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية، وحددت فترة التقديم للوظائف الرجالية من الفترة 19 /10 /1439هـ حتى 21 /10/ 1439هـ، والتي تم تمديدها الليلة.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
12:53 AM

"النقل" تُمدّد فترة التقديم على الوظائف الـ (127) الرجالية حتى مساء السبت

لإتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات للتقديم التي طرحتها الأسبوع الماضي

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فهد الغبيوي - الرياض
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أعلنت وزارة النقل عن تمديد فترة التقديم على الوظائف الرجالية التي طرحتها الأسبوع الماضي، وذلك حتى مساء يوم السبت المقبل الموافق ٢٣ شوال.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بهدف إتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات، حيث تقرر تمديد التقديم على وظائف الرجال إلى مساء يوم السبت المقبل 23 شوال حتى الساعة 11:59م.

وكانت "النقل" قد دعت بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغل ١٢٧ وظيفة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الفنية والإدارية" الراغبين التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية، وحددت فترة التقديم للوظائف الرجالية من الفترة 19 /10 /1439هـ حتى 21 /10/ 1439هـ، والتي تم تمديدها الليلة.

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