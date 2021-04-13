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تعرف على مسجد "جرير البجلي التاريخي".. أُسّس قبل 1400 عام ويقع ضمن مشروع ولي العهد لتطويرها

يبعد 100 كم جنوب الطائف ويتميز ببنائه على طراز السراة بلغت مساحته الكلية نحو 350م2

يقع مسجد جرير البجلي التاريخي في مركز حداد بني مالك جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ويعدّ من أقدم المساجد التاريخية بالمنطقة، ويُنسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة، وتقام فيه الصلاة حاليًّا ضمن 30 مسجدًا في 10 مناطق.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد البجلي إلى نسبته إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي -رضي الله عنه- الذي أسلم هو وقومه في رمضان من السنة العاشرة للهجرة، في حين تعود مراحل تأسيسه إلى قبل 1400 عام، وهو تاريخ بناء المسجد.

ويقع قبر الصحابي جرير بجانب المسجد خلف بيت الصلاة، بقرية القضاة التابعة لمركز حداد بني مالك، ويبعد 100 كم جنوب الطائف، ويتميز المسجد ببنائه على طراز السراة، وقد بُني من الأحجار غير المنتظمة، وسقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة، وتبلغ مساحته الكلية نحو (350م2)، ويتسع لنحو (130) مصليًا، علمًا بأن طاقته الاستيعابية قبل بدء المشروع صفر.

ويتكون المسجد من بيت الصلاة الذي يرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية، ومصلى للنساء، وكتاب كان يستخدم قديمًا لسكن عابري السبيل، ومَيْضأة يتصل بها خزان للمياه، إضافة إلى مئذنة مربعة الشكل من الحجر، كما يحتوي المسجد على مئذنة أسطوانية الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (11.26م) أضيفت حديثًا.

وبعد التطوير الحالي لمسجد البجلي التاريخي أصبح المسجد يضم غرفة الإمام، وبيت الصلاة في الجهة الشرقية وآخر في الجهة الغربية، وخزان مياه، ومستودعًا، ودورات مياه وأماكن وضوء (القديمة والجديدة)، وبئرًا، ومقبرة.

مسجد جرير البجلي التاريخي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على مسجد "جرير البجلي التاريخي".. أُسّس قبل 1400 عام ويقع ضمن مشروع ولي العهد لتطويرها
سبق

يقع مسجد جرير البجلي التاريخي في مركز حداد بني مالك جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ويعدّ من أقدم المساجد التاريخية بالمنطقة، ويُنسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة، وتقام فيه الصلاة حاليًّا ضمن 30 مسجدًا في 10 مناطق.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد البجلي إلى نسبته إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي -رضي الله عنه- الذي أسلم هو وقومه في رمضان من السنة العاشرة للهجرة، في حين تعود مراحل تأسيسه إلى قبل 1400 عام، وهو تاريخ بناء المسجد.

ويقع قبر الصحابي جرير بجانب المسجد خلف بيت الصلاة، بقرية القضاة التابعة لمركز حداد بني مالك، ويبعد 100 كم جنوب الطائف، ويتميز المسجد ببنائه على طراز السراة، وقد بُني من الأحجار غير المنتظمة، وسقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة، وتبلغ مساحته الكلية نحو (350م2)، ويتسع لنحو (130) مصليًا، علمًا بأن طاقته الاستيعابية قبل بدء المشروع صفر.

ويتكون المسجد من بيت الصلاة الذي يرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية، ومصلى للنساء، وكتاب كان يستخدم قديمًا لسكن عابري السبيل، ومَيْضأة يتصل بها خزان للمياه، إضافة إلى مئذنة مربعة الشكل من الحجر، كما يحتوي المسجد على مئذنة أسطوانية الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (11.26م) أضيفت حديثًا.

وبعد التطوير الحالي لمسجد البجلي التاريخي أصبح المسجد يضم غرفة الإمام، وبيت الصلاة في الجهة الشرقية وآخر في الجهة الغربية، وخزان مياه، ومستودعًا، ودورات مياه وأماكن وضوء (القديمة والجديدة)، وبئرًا، ومقبرة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
06:27 PM

تعرف على مسجد "جرير البجلي التاريخي".. أُسّس قبل 1400 عام ويقع ضمن مشروع ولي العهد لتطويرها

يبعد 100 كم جنوب الطائف ويتميز ببنائه على طراز السراة بلغت مساحته الكلية نحو 350م2

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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يقع مسجد جرير البجلي التاريخي في مركز حداد بني مالك جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ويعدّ من أقدم المساجد التاريخية بالمنطقة، ويُنسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي، ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة، وتقام فيه الصلاة حاليًّا ضمن 30 مسجدًا في 10 مناطق.

وترجع الأهمية التاريخية لمسجد البجلي إلى نسبته إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي -رضي الله عنه- الذي أسلم هو وقومه في رمضان من السنة العاشرة للهجرة، في حين تعود مراحل تأسيسه إلى قبل 1400 عام، وهو تاريخ بناء المسجد.

ويقع قبر الصحابي جرير بجانب المسجد خلف بيت الصلاة، بقرية القضاة التابعة لمركز حداد بني مالك، ويبعد 100 كم جنوب الطائف، ويتميز المسجد ببنائه على طراز السراة، وقد بُني من الأحجار غير المنتظمة، وسقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة، وتبلغ مساحته الكلية نحو (350م2)، ويتسع لنحو (130) مصليًا، علمًا بأن طاقته الاستيعابية قبل بدء المشروع صفر.

ويتكون المسجد من بيت الصلاة الذي يرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية، ومصلى للنساء، وكتاب كان يستخدم قديمًا لسكن عابري السبيل، ومَيْضأة يتصل بها خزان للمياه، إضافة إلى مئذنة مربعة الشكل من الحجر، كما يحتوي المسجد على مئذنة أسطوانية الشكل يبلغ ارتفاعها نحو (11.26م) أضيفت حديثًا.

وبعد التطوير الحالي لمسجد البجلي التاريخي أصبح المسجد يضم غرفة الإمام، وبيت الصلاة في الجهة الشرقية وآخر في الجهة الغربية، وخزان مياه، ومستودعًا، ودورات مياه وأماكن وضوء (القديمة والجديدة)، وبئرًا، ومقبرة.

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